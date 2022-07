"IMAM TROJE DJECE, A SVI MISLE DA SAM KLINKA OD 17 GODINA": Komentari se usijali, svi joj poručuju istu stvar! (FOTO)

Majka troje djece tvrdi da ljudi uvijek misle da je djevojka od 17 godina, a evo zašto su je napali na društvenim mrežama!

Izvor: TikTok/Screenshot/valeria.lipovetsky

Valerija Lipovetski iz Kanade objavila je video na TikToku u kojem tvrdi da ljudi stalno misle da ima između 17 i 20 godina, a da je zapravo 31-godišnja majka troje djece.

Valerija je ranije rekla da ljudi stalno misle da je tinejdžerka i da čak nerijetko pomisle da je svom sinu zapravo sestra.

Njen video je postao veoma popularan na društvenim mrežama, ali mnogi nisu baš ubijeđeni u to što ona govori.

"Izgledaš kao da imaš 30", "Izvini, ali izgledaš kao da imaš 33", "Neću da lažem, izgledaš kao da ti je 30", samo su neki od komentara koje su joj ostavljali.

Valerija, koja je inače ruskog porijekla, kaže da svakodnevno pleše i ima vrlo strog režim njege kože. Svako jutro nanosi serum sa vitaminom C na lice, a zatim kremu sa retinolom, koja usporava starenje.

Takođe, redovno radi piling kože suvom četkom i tvrdi da to poboljšava cirkulaciju i smanjuje celulit, a na društvenim mrežama je objavila i nekoliko snimaka u kojima otkriva kako usporava starenje.

Između ostalo, ona se svako veče tušira hladnom vodom da bi poboljšala cirkulaciju i koristi roler za masažu lica, kako bi ublažila bore.

"Dobijam mnogo komentara od ljudi koje upoznajem, koji mi kažu da izgledam veoma mladoliko. To me je ponekad baš nerviralo, pa sam se trudila da izgledam starije. Ali, sad to baš volim, posebno što ljudi misle da sam djevojčica od 13-14 godina", kaže Valerija.