5 STVARI SVI KAČIMO NA MREŽE, A NE ZNAMO DA NAM ŠKODI: Zbog njih smo zaglavljeni u prošlosti, prizivaju LAŽNE prijatelje

Psiholozi upozoravaju na pet stvari koje ne treba da pričate drugima.

Izvor: Shutterstock/Roman Samborskyi

Želja za pokazivanjem, pogotovo na društvenim mrežama vrlo lako može da krene pogrešnim tokom. Na taj način, ne samo što nemate privatan život, već sve vaše informacije mogu da se iskoriste na određeni način, ali i da odaju potpuno drugačiji sliku o vama nego što zapravo jeste.Brz način života, napredovanje tehnologija, globalizacija i novi trendovi doveli su do drugačijih društvenih vrednosti. Da li ćete i dalje biti kul i prihvatljivi u društvu ukoliko na Instagramu ne objavite sliku novog telefona ili snimak iz noćnog provoda na kom se vidi pregršt skupocenih pića?

Takođe, virtualna realnost i brojke koje se tamo prikazuju ne podudaraju se sa stvarnim životom. Iako možda imate previše lajkova i komentara na slici ili videu, u realnosti se možda ne možete pohvaliti time koliko je ljudi zapravo srećno zbog vašeg izgleda, statusa ili uspeha.

Psiholozi su ukazali na pet vrsta ličnih podataka koje treba da zadržite za sebe pre nego što nekog zaista upoznate ili se dublje povežete kao prijatelji ili partneri.

1. Materijalne stvari

Nemojte previše da se hvalite materijalnim stvarima, jer na taj način odajete sliku arogantne osobe. Takođe, potencijalnom pertneru to može delovati da ste suvi materijalista i da vam emocije nisu toliko važne.

2. Loša iskustva iz prošlosti

Jedna od važnih lekcija dolazi upravo iz prošlosti. Zašto je ponavljati? Svi mi imamo loša iskustva sa različitim situacijama i ljudima, ali to nije znak da na početku novih poznanstva odmah to izbacujete na površinu. Na kraju krajeva, niko ne želi da sluša teške priče iz prošlosti. One upravo odaju utisak da ih i dalje niste prebrodili (iako jeste) i da ste tamo još uvek ''zaglavljeni''. Umesto toga, ukoliko vas još uvek muče stvari iz prošlosti, uvek možete potražiti savet stručnih ljudi.

3. Vaši prihodi

Još jedna od grešaka jeste prikazivanje finansijskog stanja novim ljudima. Prvo, to može da se odrazi na vaše prijateljstvo ili ljubav, a drugo, ukoliko ste dobro situirani postoji mogućnost da ćete se na taj način okružiti lažnim prijateljima i ljubavlju.

4. Dobra dela

Dobra dela treba da govore sama za sebe, a ne vi za njih! Izbegavajte da se hvalite koliko ste puta nekom pomogli i na koji način. To može odati sliku da to radite kako biste se dokazali drugima, dok se s druge strane, vrlo lako možete naći na meti ljudi koji bi želeli samo da vas iskoriste.

5. Planovi i ciljevi za budućnost

Zlatno pravilo je da ne otkrivate svoje planove za budućnost! Kada nešto planirate radite to u tajnosti i okružite se ljudima od poverenja, kao i porodicom. Većina ljudi ima potrebu da iskazuje svoja mišljenja i deli savete, što može i te kako uticati na tok budućih planova.