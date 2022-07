OGLEDALA DO PLAFONA, IZLAZ NA TERASU I DVA KUPATILA: "Sve je u haosu, ali imam i saunu" - Karleuša pokazala ORMAR!

Pjevačica Jelena Karleuša pokazala djelić svoje kuće na Dedinju.

Izvor: Instagram / karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje slike svog izvajanog tijela u vrućim odjevnim kombinacijama, ali i u kakvom luksuzu živi i uživa.

Jelena sa porodicom živi u vili na Dedinju, koja je navodno koštala nju i njenog supruga Duška Tošića 2,5 miliona eura i koja u dvorištu ima veliki bazen.

Sada je pjevačica otkrila i da sprema novi garderober "u novoj kući" u kojem ima dva kupatila, saunu i izlaz na dvorište sa bazenom.

Pogledajte:

Pogledajte 01:11 Jelena Karleuša se seli u novu kuću Izvor: Instagram Izvor: Instagram

"Kao što ste primijetili, da potvrdim, počela sam sa prebacivanjem stvari u novi garderober u novoj kući, ovdje će se puniti garderober jedno 7 dana. Ima dva kupatila, izlaz u dvorište, ima i saunu, tako da ću se ovdje relaksirati. Znam da vas interesuje, sve djevojke to vole, to je ukratko to. Ja vam obećavam, kada se sve završi, da ću snimiti kako sve izgleda. Sada je sve u haosu".