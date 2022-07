"TI SI SRAMOTA ZA ŽENSKI ROD!" Žene je napale jer sprema mužu 3 obroka dnevno, a ovako ih je ućutkala! (FOTO)

Jedna žena našla se na meti užasnih komentara nakon videa u kojima je pokazivala kako kuva suprugu tri obroka dnevno i pakuje mu ručak za posao. Ovako im je odgovorila!

Izvor: Instagram/Screenshot/skap_xx

Od vremena kada se podrazumevalo da žena sedi kod kuće i po ceo dan kuva, mnogo toga se promenilo. To danas nije uobičajeno, ali žena po imenu Sonali Arora (26) svom suprugu svakodnevno sprema po tri obroka i pakuje ručak za posao jer tako želi, zbog čega se našla na meti ozbiljnih kritika.

Ona je poslednjih nekoliko meseci na TikToku delila brojne videe u kojima je pokazivala kako suprugu sprema i pakuje hranu, očekujući komentare na svoje kuvanje.

Umesto toga, dobila je kritike na svoj brak i ponašanje, u kojima su joj mnogi prebacili da se "ponaša kao domaćica iz pedesetih godna", ali i da je "sramota za ženski rod", "uništavaš feminizam i oslobađanje žena".

Ovaj par iz Melburna dobio je i komentare od žena koje "nikad nisu mužu spakovale ručak jer ne žele da mu glume maju", kao i "najveći košmar je biti ponosan na ovo".

"To nisu ljudi koji mi traže recepte, već napadaju mog muža kog i ne poznaju, nazivaju ga dvogodišnjim dečakom, optužuju za mizoginiju, a meni poručuju da sam zaostala u pedesetim godinama. Osobu koju voliš moraš da braniš, posebno kada nešto nije istinito", rekla je Sonali.

Ova žena, koja je inače zaposlena u IT industriji, kaže da ona i suprug sve kućne poslove dele pola-pola, a da ona jednostavno sama bira da mu sprema obroke pošto radi od kuće.

"Moj muž je najslađi čovek pun podrške i on je najmanje mizoginistična osoba na planeti. Ako ja kuvam, on pere sudove, ja to ne pipam. Takođe, njegov posao je čišćenje kupatila i usisavanje", objasnila je ova mlada žena.

Priprema obroka je, kaže, njen način da suprugu "pokaže ljubav" i nešto što nju usrećuje. Iako je primila mnogo negativnih komentara zbog toga, ističe da ne planira da prestane to da radi.

"Dođavola, i dalje ću da objavljujem snimke! To zapravo pomaže ljudima i daje im ideje šta mogu da spreme jer je ponekad stvarno teško misliti o tome", poručila je.