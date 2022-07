DASKE ZA SEČENJE SU LEGLO ZARAZE, A OVO JE NAJSIGURNIJI NAČIN DA IH OČISTITE: Super trik od samo 2 sastojka i 15 minuta

Kako očistiti dasku za sečenje, a da budete potpuno sigurni da ste uklonili sve bakterije i patogene?

Izvor: TikTok/screenshot/frommylittlekitchen

Ako ste u potrazi za korisnim savetima za domaćinstvo, razmislite o tome da otvorite nalog na TikToku (ukoliko ga već nemate) i zapratite nekoliko veštih i ekonomičnih majstora koji na ovoj mreži nesebično dele proverene trikove.

Jedan od takvih tiče se čišćenja daske za sečenje, a na ovoj mreži ga je podelila korisnica po imenu Melani Lajonelo.

Kako su daske za sečenje jedno od najvećih legla zaraze, pune su bakterija, bacila i generalno patogena koji i te kako mogu ozbiljno da vam naruše zdravlje, veoma je važno da se prilikom pranja detaljno dezinfikuju. A za najjednostavniji i najefikasniji način potrebne su vam namirnice koje već imate u kući, kaže Melani.

Ona kaže da je potpuno pogrešno koristiti kupovna sredstva za dezinfekciju, jer ona sadrže "hemiju" koja nikako ne bi trebalo da dođe u dodir sa hranom, ali zato prirodni sastojci, poput krupne morkse soli i limuna, "završiće posao".

U videu koji je objavila na TikToku, ona je objasnila i kako da to uradite. Prvo je potrebno da pospete so po celoj dasci, a zatim limun isecite na pola i njime utrljate so u dasku. On će pustiti sok preko soli i rastvoriti je, a ostavite da sve tako odstoji jedno 15 minuta. Poslednji korak je da je isprete vodom, a rezultat je čista i potpuno dezinfikovana daska!

"So je zrnasta pa pomaže da se izribaju svi ostaci hrane zaglavljeni u dasci za sečenje, a takođe pomaže i da se spreči rast bakterija i mikroorganizama", objasnila je Melani u videu.

Ovaj trik naišao je na pohvale drugih korisnika TikToka.

"Nikada mi ništa ne očisti dasku dovoljno dobro tako da ću ovo sigurno isprobati", napisala je jedna korisnica, a javila se i osoba koja je potvrdila da trik zaista "radi".

"Ovako me tata uvek učio da čistim dasku za sečenja kada sam bio mali. Odlično je!"