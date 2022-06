NEĆETE VJEROVATI KAKO OVAJ MOMAK ZARAĐUJE 32.000 EURA MJESEČNO: Ovo još niste vidjeli! "Radiću to sve dok ljudi plaćaju"

Influenser iz Australije, zarađuje 32.000 eura mjesečno, na najneobičniji mogući način!

Izvor: TikTok/Screenshot/jakeyboehm

Džejki Boum je influenser iz Australije, kojeg na TikToku prati više od pola miliona ljudi, a to mu donosi mjesečnu zaradu od 32.000 eura.

Ovaj momak je smislio veoma neobičan način da zaradi, tako što je opremio sobu zvučnicima, laserima i mašinom za balone od sapunice, a zatim počeo da podstiče svoje pratioce da plate i izaberu način kako da ga probude. Oni mogu da izaberu bilo koju pjesmu koja će ga buditi, a pratiće je "lajt šou".

Mnogi od njegovih pola miliona pratilaca zaista plaćaju da ga svakodnevno bude, a u jednom od snimaka vidi se ovaj 28-godišnjak koga u pola jedan ujutru bude baloni od sapunice, lutka na naduvavanje i pjesna iz "Barney The Dinosaur" koja svira veoma glasno.

Pogledajte 00:19 Buđenje influensera 1 Izvor: TikTok/Jakeyboehm Izvor: TikTok/Jakeyboehm

Da bi učestvovali u njegovom buđenju, pratioci kupuju "poklone" na TikToku, a ti pokloni odgovaraju određenim radnjama u njegovoj sobi.

"Počelo je od jednog poklona i jednog zvuka. Sada imamo svijetla, mašinu za balončiće, lutke na naduvavanje, lasere i više od 20 zvučnih efekata. Svake noći isto, zvuk ili svjetlost se aktiviraju svakih 10-15 sekundi, to traje cijele noći", pojašnjava influenser, koji svake noći prenosi uživo tih sedam sati spavanja i buđenja.

Pogledajte 00:22 Buđenje influensera 2 Izvor: TikTok/Jakeyboehm Izvor: TikTok/Jakeyboehm

On kaže da nije ni sanjao da će toliko zarađivati na ovaj način, ali da ne planira da stane – naprotiv, radiće to sve dok je ljudima zabavno i dok su raspoloženi da plaćaju za to, iako ga ovaj način zarade košta sna.