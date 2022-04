Influenser na mrežama tražio od fanova "da uplate koliko mogu kako bi kupio stan", nastao HAOS!

Srpski influenser Vladimir Zvekić, poznatiji kao Veselin, uzburkao je domaću javnost kada je objavljeno da mu pratioci na Instagramu, kojih ima više od 328.000, pomažu da reši svoje stambeno pitanje i kupi svoj prvi stan.

On je sada otkrio kako je sve to počelo, ali i progovorio o svom teškom životu u prošlosti i kritika koje svakodnevno dobija.

"Tražio sam stan za prijatelja i gledao ponude koje su mi stizale. Naleteo na jedan koji bih mogao da priuštim uzimajući u obzir da deo već imam, ali mi ostatak fali. Podelio sam to sa ljudima i oni sami su predložili tu inicijativu! Pre ovoga nisam ni imao Paypal, Patreon i ostale platforme koje svi ljudi iz ove branše imaju i koriste! Na njihov nagovor sam to pustio u etar i povratna reakcija je bila prelepa!", rekao je on i dodao:

"Da, taj stan postoji i košta skoro 80.000 evra. Ne mogu dati precizan odgovor, ali mogu reći da nismo ni blizu i zato mi je smešno što su se dokoni ljudi toliko uzbudili. Evo za dušmane: ne brinite, nemamo ni šesnaestinu ukupne cifre, ako taj stan i uzmem na kraju, biće uz pomoć stambenog kredita na kom radim".

BRAO SAM KRASTAVCE I VADIO LUK! Oglasio se Veselin koji je TRAŽIO PARE OD FANOVA da kupi stan - Košta 80.000 EVRA!

Veselinova objava naišla je na niz negativnih komentara korisnika društvenih mreža. Mnogi ga kritikuju jer je "živ, zdrav i prav", pa bi trebalo da "zasuče rukave" i zaradi za stan.

"Šta reći, a ne zaplakati! Radim od svoje 15. godine, radio sam sezonske poslove, išao da berem krastavce, čupam luk i metlice, vadim krompir, berem grožđe, ma da ne nabrajam šta sve ne! Posle toga došao Novi Sad stopom, bez ijednog dinara u džepu! Pokušao da studiram, ali usled finansijskog kraha nisam mogao da se oslonim na svoje već sam morao da se zaposlim u brzoj hrani gde sam ostao godinu dana. Posle toga sam promenio lokal, ali ostao u toj branši. Pored toga radio treće smene u drugom lokalu, išao da čistim stanove i ukupno radio tri posla kako bih mogao sebi da priuštim novi telefon. Ne prezam ja od rada, moji rukavi su zasučeni od malih nogu! Ne molim ja nikoga već sam počeo da koristim pun potencijal društvenih mreža, kao i sve moje kolege", rekao je za Pink.rs.