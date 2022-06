ODVEO DEVOJKU NA PUTOVANJE ZA ROĐENDAN, PA OD NJE TRAŽIO ŠOKANTNU STVAR: On je ubeđen da je u pravu, ljudi pobesneli!

Momak odveo devojku na putovanje kao poklon za rođendan, ali ono što je tražio od nje je sve razbesnelo!

Izvor: illpaxphotomatic/Shutterstock.com

Jedan anoniman muškarac iznervirao je sve svojim gestom, o kojem je pisao na forumu Reddit. On je svoju devojku odveo na putovanje kao poklon za rođendan, ali je ima određena očekivanja od nje na tom putovanju – želeo je da ona plaća hranu i njihove izlete i izlaske!

"Smatrao sam da je fer da ona plaća izlete i hranu na tom putovanju. Nismo pričali o tome i čini se da je to izazvalo tenziju. Bio sam srećan što sam nam rezervisao nešto divno, a ona je uporno želela da podelimo troškove napola. Zbog neizgovorene tenzije, dešavalo se da se nijedno od nas ne hvata za novčanik kada nešto treba platiti jer oboje očekujemo da ono drugo plati. Ja sam potrošio mnogo više na njen poklon nego ona na moj", napisao je muškarac.

On je pojasnio da je "ona znala da je taj poklon skuplji od onoga što je ona njemu kupila". Kasnije je prepravljao svoju objavu na forumu, dodajući da nije terao devojku da sve plati, ali da je više nego ubeđen da je njegov stav ispravan zbog cene koju je platio za putovanje.

"Nije mi smetalo da platim za neke stvari, ali očekivao sam da ona plati bar više od polovine jer sam dao mnogo novca da je odvedem na to putovanje, a njen poklon meni je bio značajno manji".

Većina forumaša bila je na strani njegove devojke, koliko god se on trudio da ih ubedi da je u pravu.

"Činjenica da je ona želela da plaćate po pola je savršena, skroz fer. Da očekuješ od nje da plati više jer je tvoj poklon skuplji nego onaj koji je ona kupila tebi, to je smešno. Iskreno, jadan si", jedan je od komentara.

"Nema šanse da si ovoliki idiot! Odveo si je na putovanje za rođendan, a onda si dao sve od sebe da joj to upropastiš, bravo", "Isplanirao si to putovanje kao poklon za njen rođendan, zar ne? U kom univerzumu ima smisla da je teraš da plati za svoj poklon? To onda nije poklon", poručili su mu.

Šta vi mislite o ovom njegovom gestu?