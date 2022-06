BIO SAM KLINIČKI MRTAV, EMOCIJE KOJE PROĐETE SU NEVEROVATNE! Muškarac detaljno opisao iskustvo - "Tada znate da je kraj"

Muškarac koji je iskusio kliničku smrt, do detalja otkriva kako je izgledao trenutak kada je shvatio da umire.

Izvor: Shutterstock/Gorodenkoff

Postoje različita iskustva ljudi koji su doživeli kliničku smrt. Vilijam je muškarac koji je prošao kroz isto. Doživeo je srčani udar, posle čega mu je srce stalo.

Ponovo se vratio u život, a Vilijam veruje da je privremeno video "drugu stranu" i do detalja je opisao kako izgleda smrt. Prema njegovim rečima, osetio je niz emocija, a svoje iskustvo prepričao je Fondaciji za istraživanje života posle smrti.

"Osetio sam kako mi srce sve sporije kuca kad sam čuo kako me deca zovu. Tada je nastao mrak. Osećao sam kako se moje biće ili 'svest' uvlači u mračnu prazninu. Moja prva misao i osećaj bila je radoznalost. Pitao sam se da li je Elvis osećao ovo dok je umirao. Onda sam postao besan i pomislio sam da je smrt bedan izgovor za 'biće' koje nema hrabrosti da se suoči sa mnom licem u lice", prepričao je Vilijam i dodao:

"Morala je da mi se prišunja iza leđa i da mi kaže da ću umreti, bez ikakve napomene. Tada sam shvatio da umirem. Kada sam to prihvatio, osetio sam prisustvo nečega što mi je govorilo da umirem i da će to biti u redu. Nisam osetio bol u ovoj praznini. Osetio sam osećaj opuštenosti i smirenosti, bilo je prijatno na čudan način. Još sam mogao da razmišljam i bio sam svestan da sam negde i da nisam sam", rekao je.

"Osetio sam prisustvo bića čiste ljubavi i prihvatanja. Ovaj osećaj bezuslovne ljubavi je neodoljiv. Ovo prisustvo mi se činilo poznatim, kao da sam oduvek poznavao to biće i znao šta je to. Mislio sam i ono me je čulo: 'Ne bi trebalo da umrem pred decom, ne želim da im to uradim'. Onda sam se vratio", ispričao je.

Neurolog Kristofer Koč smatra da su vizije poput Vilijamove relativno normalne i da su obično znaci da mozgu ponestaje kiseonika ili da se sam skenira u potrazi za tehnikama preživljavanja.

"Prihvatam stvarnost ovih intenzivno proživljenih iskustava", napisao je doktor Koč u članku za Scientific American.