SA MUŽEM UČESTVOVALA U ORGIJAMA, ALI JE PREKRŠILA JEDNO PRAVILO: "Cio svijet mi se srušio, razvodimo se" (FOTO)

Influenserka podigla prašinu priznanjem o skandaloznim orgijama koje su joj upropastile život!

Izvor: TikTok/Screenshot/taylorfrankiepaul

Influenserka Tejlor Frenki Pol (28), majka dvoje djece, zaprepastila je sve priznanjem da se razvodi od muža zbog seks skandala, tačnije orgija u kojima su oboje učestvovali. Tejlor i njen, uskoro bivši, suprug Tejt pripadaju mormonima, hrišćanskoj vjerskoj zajednici zastupljenoj u Americi, koja ima veoma strog zakon čednosti, koji podrazumijeva uzdržavanje od seksa prije braka, kao i beskompromisnu vjernost u braku.

Tejlor je, međutim, zajedno sa suprugom i prijateljima ipak učestvovala u "mekom svingovanju", ali je tom prilikom prekršila pravilo koje će je koštati braka. Takozvano meko svingovanje inače podrazumijeva razmenu partnera u okviru grupe ljudi, prilikom čega dolazi do seksualnog odnosa bez penetracije.

Tejlor kaže da su imali dogovor da mijenjaju partnere među sobom, ali da neće "ići do kraja".

"Imali smo dogovor, svi mi, ali ja sam prekršila taj sporazum. Zabrljala sam i, očigledno gubim sve što imam... To je istina", rekla je influenserka, dodajući da su se i druge žene družile među sobom, ali i sa muževima tih drugih žena.

"Niko ovdje nije nevin. Svi su završili sa svima u ovoj situaciji. Da, izbjegavaju me zbog toga, ali nije to bilo kao da sam išla okolo sa mužem moje prijateljice. Bili smo na žurci, postala sam napadna, i otišli smo sa strane i sami radili neke stvari, a ne sa grupom", pojasnila je ona, naglasivši da je to bila "jednokratna afera".

"Bila sam prijatelj sa ovim ljudima i provodili smo mnogo vremena zajedno. Bili smo intimni u nekoliko navrata. Bezveze je što ovo moram da priznam, jer zapravo niko ne želi da prizna da je umiješan u tako nešto", zaključila je Tejlor.

Ona je istakla da je u njenom i Tejtovom braku bilo i drugih problema, ali da je ovo bila kap koja je prelila čašu.