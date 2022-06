UZ OVAJ TRIK SA KUPAĆIM GAĆICAMA GUZA ĆE VAM IZGLEDATI KAO MILION DOLARA: Stilistkinja pokazala caku, prelako je! VIDEO

Trik sa bikinijem pomoću kojeg će svaka guza delovati punije i podignutije!

Izvor: Shutterstock/TikTok/screenshot/christiemoeller

Dame znaju koliko je ponekad teško pronaći kupaći kostim koji laska vašoj figuri i ističe vrline, a sakriva nedostatke. Stilistkinja po imenu Kristi Moler iz SAD-a, međutim, pokazala je jednostavan trik koji će transformisati vaše bikini gaćice i učiniti da vam stoje mnogo bolje!

Ona je objavila video u kojem je pokazala kako na jednostavan način da pretvorite "'pelena bikini' u seksi kupaći kostim", odnosno kako da ga bolje prilagodite zadnjici.

Sve što treba da uradite je da na zadnjem delu gaćica, duž sredine, napravite male nabore, a pokazala je i kako to najlakše izvesti. Kristi to inače radi tako što zadnji deo nabora i zakači zihernadlom kada prilagođava gaćice manekenkama, ali je pokazala kako da to trajno rešite uz pomoć igle i konca.

Kako je objasnila, prvo treba da izvrnete gaćice, a zatim po sredini gaćica povučete uzdužnu liniju.

"Počevši odozgo, prateći liniju, jednostavno prošijte koncem", kaže Kristi, koja zatim povlači kraj konca kako bi se gaćice naborale. Nakon toga, na kraju konca vezuje nekoliko čvorića, kako se ne bi izvlačio.

Njen video se veoma dopao damama, koje su joj zahvalile što je otkrila caku.

"Uradiću ovo na svim kupaćim kostimima", "Ovo je jedina caka koja stvarno pomaže", "Genijalno", pisale su one, dok je jedna devojka poručila da je probala da to uradi, ali da joj je zatim "du*e ispalo iz kupaćeg".

Kristi joj je, međutim, odgovorila da to znači da je previše naborala gaćice, te pojasnila da što se nabor više spušta ka dole, to je efekat dramatičniji.

"Pokušajte prvo sa manjim naborom", posavetovala je.