AKO OVO NOSITE LETI, IZGLEDAĆETE KRAJNJE JEFTINO: Stilistkinja Ana otkrila 5 stvari koje treba da izbegavate!

Modna stručnjakinja otkrila je koje komade odeće treba da izbegavate tokom leta kako ne biste izgledali jeftino.

Izvor: YouTube/screenshot/Anna Bey

Žene obično znaju da izvade stvari ''iz naftalina'' koje su nekada bile u trendu, ali im je modni rok trajanja i te kako prošao. Modna stručnjakinja Ana Bej je podelila video u kojem je otkrila pet stvari koje nikako ne treba da nosite ovog leta. Prvenstveno, delovaćete sasvim jeftino i neukusno u njima.

1. Duboki teksas šorts

Na Aninoj listi stvari koje nikako ne treba da nosite ovog leta prvo mesto zauzima teksas šorts sa dubokim strukom. Iako svake sezone ovaj komad odeće može da se ugleda na ulicama, definitno u njemu nećete izgledati elegantno i otmeno.

''U ovom šortsu kada vas neko ugleda iz profila pomisliće da ste trudne i takođe će vam vizuelno nabaciti višak kilograma'', istakla je Ana.

2. Ultra bikini

Pre 20-ak godina kupaći sa tankim tračicama je bio apsolutni hit. Obično se nosio tako što se podigne visoko na kukove, ali danas je ovaj komad totalni promašaj. Otkriva previše, a u njemu ćete izgledati krajnje jeftino. Umesto toga, pokažite eleganciju na plaži ili bazenu i izaberite kupaći u kojem izgledate zavodljivo, ali ne i vulgarno.

3. Gumene japanke

Kod nas je uobičajeno da kada žurmo negde, treba da ''soknemo'' do prodavnice, samo nazujemo najobičnije gumene japanke kakve se nose na plažu. I to je sasvim u redu. Međutim, kombinovanje ovakvih japanki sa haljinom ili ostalom odećom kada idemo do grada, ne dolazi u obzir. Nećete biti fensi i elegantni, nego kao da ste krenuli na pijacu. Umesto toga, ukoliko volite da nosite otvorenu obuću, izaberite kožne japanke ili neke sa modnim detaljima.

4. Kombinezon šorts

Niskim ženama ovakav kombinezon nikako ne bi stajao, jer vizuelno im noge u njemu izgledaju kraće nego što jesu. ''Uglavnom je ovaj komad odeće napravljen od nekvalitetnih i jeftinih materijala, što će uticati i na vaš stajling'', objasnila je Ana i dodala da ćete u njemu da izgledate jeftino i nimalo trendi.

5. Sitni cvetni dezeni

Ana savetuje da u širem krugu zaobilazite sitni cvetni dezen na odeći. ''Ma koja god da je tkanina u pitanju, ovakav dezen čini da izgledate jeftino'', objašnjava ona i savetuje da je umesto toga bolje da izaberete odeću sa krupnim floralnim printom koji će vas učiniti elegantnom i šik.