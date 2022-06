DOBILA TORTU NA POKLON, A KAD JE ZASEKLA – PREMRLA OD STRAHA: Devojka uplakana i preplašena, svi misle da je CRNA MAGIJA

Ova devojka je posumnjala da je žrtva crne magije.

Izvor: Tiktok/soyashlyoficial_

Čak i oni koji nisu sujeverni izbegavaju da prolaze ispod merdevina, ako im crna mačka prepreči put, prelaze na drugu stranu ulice, a kad vide odžačara instinktivno potraže dugme na odeći... Ma koliko da ne verujemo u "bapske priče", ipak nismo radi da ih testiramo i dokazujemo da u njima nema istine...

Ipak, postoje ljudi koji su ubeđeni da kada im nešto u životu ne ide, neko je na njih "bacio" crnu magiju, a u "sumnjivoj" situaciji se našla jedna meksička influenserka koja je svoju priču podelila na TikToku.

Ešli Arisdelsi koju na ovoj mreži prati preko milion i po ljudi, ispričala je kako se našla u jezivoj sitiaciji kada joj je jedan obožavatelj poklonio tortu. Prvobitnu radost zbog poklona zamenio o je strah, jer kada je zasekla - naišla je na čist užas! Torta je bila napunjena crvima!

Ešli je bila toliko šokirana i potresena onim što je videla, da se rasplakala.

"Ovo me je užasno rastužilo jer nikad nisam dobila poklon. Ne razumem zašto bi mi to neko uradio", rekla je uznemirena devojka kojoj su mnogi odmah ukazali da se ne radi o običnom "hejteru" kome se ne dopada to što ona radi, već o osobi koja je na nju htela da "baci" urok:

"Kada mi je taj pratilac uručio tortu, smesta je otišao. Nije hteo ni da se fotografišemo, ništa. I bojim se da su ljudi u pravu kada mi govore da je u pitanju nešto vezano za magiju", rekla je Ešli Arisdelsi.

Pogledajte Ešlin video...

Pogledajte 02:05 Torta Izvor: Tiktok/soyashlyoficial_ Izvor: Tiktok/soyashlyoficial_

Obožavaoci na mrežama su joj poručili da se pazi, jer taj gest nimalo ne sluti na dobro.

"Čuvaj se. Očito je u pitanju nešto lično. Taj tip je uložio jako puno truda da ovo složi i dostavi", poručila joj je jedna od pratiteljka na TikToku.

A Šta vi mislite? da li je u pitanju delo "hejtera" ili je neko zaista hteo da baci crnu magiju na Ešli?