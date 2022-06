5 NAJOPASNIJIH TRIKOVA ZA IZBJELJIVANJE ZUBA: Preplavili su društvene mreže, stomatolog upozorio - izazivaju OBOLJENJA!

Mnogi praktikuju savete za zdrave i bijele zube koji dolaze sa društvenih mreža, a stomatolog upozorava na njihove opasnosti.

Na društvenim mrežama mogu se vidjeti različiti sadržaji koji pružaju trikove od toga kako se obući i biti u trendu, do onih zdravstvenih, šta je najbolje jesti ujutru ili uveče, šta izbjegavati i koje su to čarobne namirnice.

Međutim, koliko dobrih, toliko se i loših savjeta viđa na Instagramu, Fejsu ili TikToku. Sve se toliko brzo plasira, dijeli i lajkuje na društvenim mrežama, da većina malo obraća pažnju koliko je to zaista tačno. Mahom takve savjete vidimo na profilu nekog nestručnog lica i bez promišljanja ih usvajamo, a jedan od takvih trikova tiče se zdravlja i higijne zuba.

Stomatolog Kaled Kasem otkrio je pet trendova koji su popularni na internetu, a koji mogu da dovedu do oboljenja zuba.

Limunova voda

Iako je limun bogat vitaminom C i jača imunitet, doktor Kasem upozorava da kiselost vode sa limunom može da dovede do oštećenja zubne gleđi. Na taj način skloniji ste krvarenju desni. Savjet je da ukoliko volite da je pijete i to vam je dnevni ritual za mršavljenje ili čišćenje organizma, najbolje je da to radite uz pomoć slamčice.

Jabukovo sirće

Slično vodi sa limunom, jabukovo sirće je takođe veoma kiselo i oštećuje gleđ, a može dodatno da izritira grlo i stomak.

''Bez zaštitnog sloja, zubi su podložniji oboljevanju od karijesa'', objasnio je Kasem.

Pasta od aktivnog uglja

Doktor upozorava da ne pretjerujete sa pastom za zube od aktivnog uglja, a koja je u posljednje vrijeme sve više popularna.

''Ova pasta može privremeno da izbijeli zube, međutim, čestice uglja mogu da uđu u pukotine gleđi i da prouzrokuju njegovo pucanje'', kaže doktor.

Čišćenje voćnim sokovima



Savjet da voćni sokovi čiste zube je potpuno netačno. Oni mogu da naprave pravi haos u ustima! Doktor objašnjava da se na taj način šećeri nakupljaju i skladište u zubnim pukotinama, što dovodi do nastanka karijesa. Ne pretjerujte sa slatkim napicima i konzumirajte ih ravnomjerno sa hranom.

Jedite često, a po malo

Nutricionisti i ljekari savjetuju da jedete manje obroke, ali češće, kako bi vam se ubrzao metabolizam. Međutim, iz pespektive stomatologa, ovo nije najbolje rješenje ukoliko želite da vam zubi budu zdravi. Na ovaj način bakterije i kiselina u ustima se češće nagomilavaju, što stvara karijes. Kao rješenje, doktor savjetuje da se pridžavate tri obroka dnevno, ali i da redovno perete zube posle svakog jela.