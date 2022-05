DA LI ŽVAKA ZAISTA POMAŽE KAD NAM SE OSEĆA IZ USTA? Stomatolog otkrio šta sve radimo pogrešno, saznajte i šta JAČA ZUBE

Da li žvaka uklanja zadah iz usta i može li da zameni pranje zuba?

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

Nakon celog dana na poslu gde nam nisu dostupne četkice i paste za zube, većina nas posegne za žvakaćim gumama kako bi maskirali ne samo neprijatan miris iz usta, već i dah koji nije najsvežiji. Neki čak koriste ovu namirnicu kao vid oralne higijene, računajući da će im pomoći da uklone naslage hrane sa zuba. A da li su one zaista efikasne kad je reč o ovom problemu?

Mogu li žvake da "očiste" zube?

Zubari kažu da se ova namirnica preporučuje osobama koje imaju neko dentalno oboljenje, a koje zahteva pojačano lučenje pljuvačke.

"Svaka žvakaća guma čisti zube od mekih ostataka hrane. Zato se u pojedinim restoranima donosi uz račun po završetku obroka", kaže ruski stomatolog Valerij Leontjev i dodaje da određene vrste ovog proizvoda mogu da poboljšaju stanje zuba.

"Postoje posebne žvake koje sadrže kalcijum i fosfor i one jačaju zubnu gleđ. Međutim, nijedna žvakaća guma nije u stanju da ukloni tvrdi plak i očisti teško dostupna mesta. Zato one, kao i, na primer, zubni konac, irigatori i vodice za ispiranje, mogu da posluže samo kao pomoćno sredstvo. Ništa ne može da zameni pranje zuba. Ako pravilno to radite, potpuno ćete ukloniti plak i zaštititi se dentalnih bolesti", zaključio je stomatolog.