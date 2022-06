90 ODSTO LJUDI REŠI PREKOMERNO ZNOJENJE OVOM METODOM: Doktorka otkrila šta POJAČAVA znoj i kada je vreme za lekara!

Prekomerno znojenje je sve češća pojava kod ljudi, a doktorka otkriva na koji način može da se reši.

Iako je znojenje potpuno prirodna funkcija organizma, ono može značajno uticati i na kvalitet života. Zbog čega se ljudi prekomerno znoje, koga više pogađa, žene ili muškarce, kada je vreme da se obratite lekaru i na koji način može da se reši, otkrila je doktorka Maja Jevđević.

Gostujući u "Jutru" na Prvoj, doktorka je istakla da je važno prepoznati razliku od običnog i prekomernog znojenja, jer se dešava da pacijenti greše.

"Prekomerno znojenje ne znači isključivo bolest. To može biti fiziološka pojava koje se dešava kada je pojačana fizička aktivnost, zatim u nekim fizološkim stanjima, recimo tokom trudnoće ili klimaksa, ali može biti i jedan od simptoma nekih oboljenja. Javlja se podjednako, i kod žena i kod muškaraca, a može biti i genetska stvar. U toj nekoj anamnezi pacijenata dobijemo informaciju da je neko od roditelja imao isti problem", kaže doktorka i dodaje da stres igra veliku ulogu.

"U poslednje vreme, bar ono što viđam u razgovoru sa pacijentima, znojenje može biti posledica stresa. Kada dođu sa flekama ispod pazuha, to je ta aksilarna hiperhidroza. Obično se stres navodi kao jedan od uzroka, jer se to ne dešava stalno, nego kad je neko napet, odnosno kad je produkcija adrenalina u telu", kaže dr Jevđević.

Kako da prepoznamo prekomerno znojenje?

"Standardno pratimo svoje telo. Ako se to znojenje nije dešavalo ranije, tačnije od detinjstva, onda nije genetski. Ako je u nekom periodu krenulo da se dešava uz neke druge simptome, onda treba obaviti jedan opšti pregled i proveriti to stanje. Obično pacijenti znaju da li su pod stresom ili nisu, a kroz određenu dijagnostiku se utvrdi da li je to sekundarna ili primarna stvar koja se povremeno javlja", kaže doktorka.

Kako se leči?

"Standardno je da svi koristimo dezodorans. Postoje antiperspiranti koji se koriste kao primarna terapija koja će nam pomoći u trenutku. Međutim, ako ni to ne pomaže, pacijenti koriste druge intervencije. Aksilarnu hiperhidrozu tretiramo botulinskim toksinom, ali kada je problem ozbiljniji, onda se radi hirurška intervencija. Nekada ljudi znaju da preteruju, previše požure i kažu da im to smeta, a ne znaju da se znoje samo u određenim trenucima", ističe ona.

Kako izgleda lečenje?

"Kada se dođe u ordinaciju, proceni se da je potrebna terapija botulinskim toksinom, ukoliko je pacijent pre toga proverio krvnu sliku i ukoliko je ona u redu. Vrlo često pojačano znojenje koje nije samo lokalizovano u regiji ispod pazuha, zna da bude posledica određene hrane. Pojačana količina kofeina i nikotina izaziva pojačano znojenje", kaže doktorka i objašnjava kako izgleda lečenje botulinskim toksinom.

"To je proverena metoda koja se radi pre hirurške intervencije i koja se radi godinama. Ona dosta pomogne, oko 80 do 90 odsto znojenja se smanji. Procedura izgleda tako što se pacijent pripremi, to područje se dezinfikuje, radi se vrlo malim iglicama. One su manje od insulinskih iglica i bocka se to područje. To traje pet minuta i pacijentu nije neprijatno, što je jako bitno. Efekti se vide nakon 5 do 7 dana i traju u proseku do 6 meseci. Uglavnom se radi dva puta godišnje. Botoks svi vezuju za podmlađivanje. To je tačno, deluje na bore, ali na jedan način, tako što umiruje mišiće. Ipak, ovde deluje tako što dovodi do smanjenja kontrakcije žlezda, pa samim tim i smanjenju znoje

nja", objasnila je ona.