POZNATA GLUMICA SMRŠALA 45 KILOGRAMA ZA 5 MESECI: Krisi Mec otkrila da su joj pomogle samo 2 jednostavne promene!

Glumica i pevačica Krisi Mec otkrila kako je uspela da smrša 45 kilograma za pet meseci!

Krisi Mec, glumica koja je široj javnosti najpoznatija po ulozi Kejt Pirson u popularnoj seriji This is us, i privatno se, kao i u seriji, bori sa gojaznošću. Uspešna glumica je, međutim, uspela da smrša čak 45 kilograma, i to uvodeći samo dve jednostavne promene.