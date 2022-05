MUŠKARAC JOJ DOBACIO NA ULICI, ODMAH GA JE POSTAVILA NA MESTO: Ponizila ga odgovorom, pa izazvala neviđenu svađu! VIDEO

Devojka pokazala kako je odbrusila muškarcima koji su joj dobacivali na ulici, ali mnogima se njena reakcija nije dopala!

Izvor: TikTok/Screenshot/rebekahlindsayyyy

Svaka devojka koja se barem jednom suočila sa dobacivanjem nepoznatih muškaraca na ulici ili nekom drugom mestu, zna koliko je to neprijatno. I dok se neke dame s tim nose tako što prosto ignorišu komentare, druge devojke smatraju da je bolje odgovoriti im.

Rebeka Lindzi našla se u ovakvoj situaciji, kada su joj muškarci dobacivali dok je prolazila ulicama Njujorka, a njenom reakcijom su mnogi oduševljeni.

Ona je na TikToku objavila video u kojem se vidi grupa muškaraca koji je odmeravaju dok prolazi, a zatim joj dobacuju: "Lep dan na poslu, gospođice!".

Rebeka zastaje, vraća se unazad, pita jednog od njih da ponovi to što je rekao, pa zatim kaže: "Mislila sam da prosite novac".

Ona je ovaj video, koji ima već pet miliona pregleda, objavila uz opis: "Moraš da zaštitiš sebe na ulicama Njujorka".

Pogledajte 00:12 Dobacivanje na ulici Izvor: TikTok/rebekahlindsayyyy Izvor: TikTok/rebekahlindsayyyy

"Ovo ću odsad uvek govoriti", "Ne poznajem te, ali ponosna sam na tebe", pisale su oduševljene devojke, ali nije se svima svidela njena reakcija, pa su istakli i da joj muškarac nije rekao ništa nepristojno.

"Samo ti je poželeo lep dan na poslu", "bio je pristojan", pisali su joj, oko čega je zatim izbila rasprava.

"Svima vama koji kažete da je samo bio fin – mislite li da to govori svakom muškarcu koji prođe? Muškarci znaju šta rade, samo nas ostavite na miru", "Ljudi, on to sigurno ne bi rekao starom muškarcu koji prozali. To je dobacivanje jer na taj način želi da privuče pažnju devojke".

Šta vi mislite, da li je devojka preterano reagovala ili ne?