SIMPTOMI POLNIH BOLESTI ZA KOJE MNOGI NE ZNAJU: Miris može da bude znak upozorenja, ali ne bilo kakav - ovo je ALARM!

Stručnjaci otkrivaju koji mirisi mogu da upozore na polno prenosive bolesti i infekcije!

Polno prenosive bolesti mnogo su češće nego što ljudi misle, a ukoliko se ne leče na vreme, mogu da dovedu do nekih zdravstvenih komplikacija.

Stručnjaci ističu da postoji razlika između seksualno prenosivih bolesti i seksualno prenosivih infekcija, te da ne počinju sve bolesti infekcijom, ali mnoge od njih da.

Očiti simptomi koji ukazuju na infekciju su brojne izbočine, izrasline ili neuobičajen iscedak, ali i neki neprijatni mirisi mogu da ukažu na moguću seksualno prenosivu infekciju.

Dve najčešće seksualno prenosive infekcije koje mogu da uzrokuju neprijatan miris tela su hlamidija i gonoreja, a simptomi koji mogu da se jave su: beličast, vodenkast iscedak iz penisa; bol prilikom uriniranja; bol u testisima.

Neprijatan miris kod muškaraca

Naučnici iz Instituta za genetiku u Novosibirsku utvrdili su da je znatno veći procenat muškaraca obolelih od gonoreje, koji prijavljuju i neprijatan miris tela.

U studiji je objašnjeno da muškarci zaraženi gonorejom najčešće prijavljuju miris truleži, dok se taj simptom retko javlja kod žena.

Naučnici su za potrebe studije uzeli uzorke pljuvačke i ispod pazuha od 16 zdravih muškaraca, 13 zaraženih gonorejom i od petorice koji su se nedavno izlečili od ove polne bolesti.

Zatim su volonterkama dati njihovi uzorci znoja kako bi procenile miris, a ispostavilo se da su one uzorke zaraženih muškaraca ocenile kao znatno manje prijatnog mirisa u poređenju sa uzorcima zdravih i izlečenih. Takođe, one su za veoma visok procenat uzoraka muškaraca obolelih od gonoreje prijavile da se osećaju na miris truleži ili na nešto užeglo.

Neprijatan miris kod žena

Bakterijska vaginoza

"Nije ništa neobično da vagina ima određen miris. Normalan vaginalni iscedak obično ima blagi mošusni miris", kaže farmaceut Husein Abde, dodajući da taj miris nije neprijatan i da to nije znak da vagina nije zdrava.

"Ako vaš polni organ ima miris koji podseća na miris ribe, to može da bude simptom bakterijske vaginoze. Do toga dolazi usled razmnožavanja bakterija u vagini, što može da izazove miris ribe", pojašanjva on, dodajući da je ponekad praćen i iscetkom koji je sive, bele ili zelene boje i vodenkast je.

Trihomonijaza

I ova seksualno prenosiva infekcija može da bude uzrok neprijatnom mirisu iz vagine, a dobra vest je da se relativno lako leči antibioticima.

"Ako je miris ribe praćen iscetkom neuobičajene boje ili ima penastu teksturu, to može biti znak trihomonizaje. Drugi simptomi koji mogu da se jave su krvarenje, potreba za češćim mokrenje, bol tokom odnosa, crvenilo ili oticanje genitalija", objašnjava Abde.