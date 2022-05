OD STARTA SU PRIČALI DA NEĆEMO DUGO - URAGANKE PROGOVORILE O RAZLAZU: Sanja već ima nove planove, iznenadila koleginice!

Članice grupe "Hurricane" u istom su sastavu do jeseni, a sada su prvi put otkrile pravi razlog stavljanja tačke na ovu priču.

Izvor: ATA Images Antonio Ahel

Nedavno je potvrđeno da popularna grupa "Hurricane" više neće nastaviti s radom, a spekulisalo se da su u pitanju nesuglasice i loši odnosi među članicama, popularnim "Uragankama".

Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević od jeseni više neće nastupati zajedno, a pevačice su otkrile pravi razlog razilaženja.

"Naši ljudi vole da dramatizuju svaku situaciju. Svakom kolektivu dođe kraj. Istekao nam je ugovor, ne mrzimo se međusobno, ne bijemo se", rekla je Ksenija, a Ivana se nadovezala i naglasila da im je potreban odmor.

"Teško je kada kažeš 'raspadaju se', uopšte nije tako. Radile smo na inostranom tržištu, svašta se izdešavalo, stvarno nam je potrebno da se malo odmorimo i to je jedina prava istina. Posle 'Favorita' smo ušle u mašinu, nismo imale predahe ni malo", rekla je pevačica.

"Od samog starta je bilo spekulacija da nećemo dugo trajati. Uspele smo dosta za kratak period. Imamo jednu Evroviziju iza sebe, nekoliko hitova, nastupa koliko... Ženske grupe se uvek povezuju sa nekim tinejdž razdobljem, mi zaista imamo dosta godina za neki takav koncept. Ne kažem da je to razlog, ali je možda neko moje unutrašnje opravdanje zašto treba doći do nekog razrešenja. Neki faktori koji deluju možda marginalno, kada se skupe na jednom mestu može da dođe do kulminacije. Zadovoljne smo svime što smo uradile i stvarno malo da danemo dušom", otkrila je Sanja, koja je iznenadila koleginice lepim gestom, ukoliko odluče da nastave u istom pravcu.

"U poslednje vreme volim da se bavim autorskim delom i odlučila sam da im napišem prvu pesmu ukoliko žele da nastave da se bave pevanjem. Niko ih ne poznaje bolje u muzičkom smislu od mene. Još jedan demanti da postoji zla krv između nas", izjavila je Sanja Vučić.

Nedavno su "Uraganke" snimile duet s Teodorom Džehverović, a pesma je preko noći postigla rekordne preglede na Jutjubu.

