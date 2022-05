POKAZALA FIGURU POSLE POROĐAJA I DOBILA "BRDO" KRITIKA: Izgleda bolje nego pre trudnoće, a evo šta kaže trolovima! FOTO

Fitnes influenserka na meti kritika nakon što se pohvalila vitkom linijom 45 dana posle porođaja!

Izvor: Instagram/Screenshot/maquellenoficial

Makelen Azevedo (27), fitnes influenserka iz Brazila, porodila se u martu ove godine i na svet donela sina Brajana. Ona je u trudnoći dostigla težinu od 80 kilograma, a samo 45 dana posle porođaja je dovela liniju do savršenstva – sada čak ima manje kilograma nego pre trudnoće!

Influenserka ističe da je smršala zdravo se hraneći prema režimu koji je za nju napravila nutricionistkinja, kao i da je radila treninge pilatesa kako bi zategla telo.

Makelen ističe da je vežbala čak i tokom trudnoće,ali da "nije bila na dijeti u trudnoći – trudnice moraju da se hrane zdravo".

"Pratila sam režim ishrane prepisan od strane nutricioniste, jela sam zdrave stvari koje mi ne škode, dosta proteina i dobrih stvari za bebu. Unajmila sam i kuvaricu koja je dolazila svaki dan da mi priprema obroke", priznala je Makelen.

Pogledajte kako je izgledala za vreme trudnoće, a kako posle:

Ali, uprkos svemu tome, našla se na meti kritika, mada se influenserka ne obazire i kaže da je oduševljena rezultatima.

"Kritikovali su me zbog mojih ’pre’ i ’posle’ fotografija. Veoma sam vodila računa tokom trudnoće, zdravo se hranila, a onda sam to samo nastavila, zarad sebe i bebe. Osuđuju me jer mi zavide. Ali, bila sam odlučna u tome da želim da vratim stari izgled, oduševljena sam. Bila sam veoma posvećena tome i smršala sam više od deset kilograma za deset dana. Sada sam mršavija nego pre trudnoće", poručila je ova Brazilka.