OVO JE JEDINO ŠTO POMAŽE KADA IZGORITE NA SUNCU: Dermatovenerolog otkrila šta je rešenje kada se "prepečete"!

Dr Lidija Kandolf Sekulović nikako ne savetuje previše sunčanja, štaviše, objašnjava da je to štetno, ali ako se ipak desi da izgorite, ovo je jedino što pomaže.

Solarijumi i "pečenje" na suncu nikako nisu dobri za zdravlje kože. Stručnjaci upozoravaju da ni potamneli ten nije zdrav jer je tamnjenje kože zapravo njena reakcija na UV zračenje.

U tom smislu, nema potrebe ni da naglašavamo koliko je tek štetno da izgorite na suncu. Ovakva oštećenja na koži povećavaju i rizik od raka kože, ali ipak se svima desilo barem jednom da se sa odmora vrati crveni od sunčanja.

Kada se desi da izgorite na suncu, mnogi će vam savetovati stavljanje jogurta na opekotine ili razna druga kućna rešenja, a šta zaista može da pomogne u takvim situacijama je objasnila dermatovenerolog dr Lidija Kandolf Sekulović.

"Ako govorimo o periodu neposredno kad smo na moru i izgoreli smo, ono što smanjuje crvenilo i neka naknadna oštećenja je primena kortikosteroidnih krema, ali i krema sa antioksidantima koji mogu da uhvate slobodne radikale, to je neko kratkoročno rešenje", rekla je ona gostujući u Uranku na K1.

"Na duge staze je važno da probamo da u budućnosti ne izgorimo više, da štitimo kožu i da je pregledamo, da obratimo pažnju ako imamo preko 50 mladeža ili promena na koži, da odemo kod dermatologa da se pregledamo i da obratimo pažnju da li se nešto pojavljuje ili ne, ništa drugo ne možemo".

S obzirom na to da su opekotine od sunca zapravo oštećenja kože, jasno je da doprinose i njenom starenju, što je doduše manje važno u odnosu na zdravstveni aspekt. Ali, dr Kandolf Sekulović je objasnila i šta možete da preduzmete da ublažite oštećenja kada je u pitanju estetika.

"Što se tiče nekakve estetske nege usporavanja starenja i poboljšanja kvaliteta kože, to su kreme odnosno preparati koji sadrže retinoide, koji sadrže antioksidanse kao što je vitamin C, vitamin B3. Sada postoje mnogi kozmetički preparati koji sadrže vitamin C, koji recimo sadrže i hijaluronsku kiselinu u kombinaciji itd. Tako da, preparati, derivati vitamina A, to su retionidi, zatim preparati sa vitaminom C, B3, zatim od jeseni, sad ne možemo ove voćne kiseline da koristimo, ali i to može da poboljša kvalitet kože koja je bila izložena oštećenjima", zaključila je ona.