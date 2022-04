RUSKE INFLUENSERKE MASOVNO UNIŠTAVAJU PAPRENO SKUPE TORBE: Uzele makaze u ruke i poručile - "Ovaj brend nas ponižava!"

Ruske influenserke uvele su novi trend - objavljivanje snimaka u kojima se uništavaju torbe luksuznog i svetski poznatog brenda Chanel.

Samo nekoliko influenserki iz Rusije bilo je dovoljno da o njima bruje milioni, ali i svi svetski mediji. One su odlučile da se snime dok uništavaju torbe brenda Chanel, a kako su navele, razlog je taj što brend promoviše rusofobiju.

"Ako Chanel ne poštuje svoje klijente, zašto mi moramo da poštujemo ​​Chanel?", rekla je u svom snimku Ruskinja Viktorija Bonja.

Ona je makazama isekla torbu na pola i bacila uz reči: "Pa, pa".

Viktoriju prati skoro 10 miliona ljudi, a kako je ovaj video postao viralan, tako su se pridružile i ostale koleginice. Među njima je i voditeljka i glumica Marina Ermoškina, koja je u sredu makazama isekla torbicu i snimila se.

"Nijedna torba, nijedna stvar nije vredna moje ljubavi prema mojoj domovini. Nije vredna mog poštovanja prema sebi. Ja sam protiv rusofobije, protiv sam brenda koji podržava rusofobiju. Chanel je samo dodatak koji je u nekom trenutku odlučio da ponizi ljude, moje sunarodnjake, odlučio je da diskriminiše ljude na temelju nacionalnosti, što neću tolerisati", rekla je voditeljka.

Nakon što je zatvorio svoje prodavnice u Rusiji, Chanel je prestao da prodaje svoje proizvode ljudima koji nameravaju da ih odnesu u Rusiju, što su ruski kupci shvatili kao rusofobiju.

Predstavnik Chanel-a rekao je da je brend u skladu sa "svim zakonima".

"Zbog toga smo pokrenuli postupak traženja od klijenata za koje ne znamo glavno prebivalište da potvrde da se artikli koje kupuju neće koristiti u Rusiji", rekao je on i dodao:

"Svesni smo da je ovo izazvalo razočaranje kod nekih naših klijenata. Trenutno radimo na poboljšanju ovog pristupa i izvinjavamo se za sve nesporazume koje je to moglo uzrokovati, jer želimo dobrodošlicu svim našim klijentima, bez obzira na to odakle dolaze. To je prioritet za Chanel", zaključio je predstavnik luksuznog brenda.