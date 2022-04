ZA NAJBOLJI PRVOMAJSKI ROŠTILJ TREBAJU VAM OVI ZAČINI: Kuvar otkrio "tajne zanata" i grešku zbog koje meso ostaje TVRDO!

Kuvar dao sjajne savete koji će pomoći da imate najukusnije meso na roštiljanju 1. maja!

Prvi maj je pred nama, praznik rada koji najveći broj ljudi provodi u prirodi, uz nezaobilazan roštilj. I dok bi se na prvi pogled reklo da tu nema mnogo filozofije, staviš mesto na roštilj i gotovo, nije baš tako. Pojedini trikovi pomoći će da meso bude ukusnije, a u Jutarnjem programu na TV Prva ih je otkrio kuvar Zdravko Štrbac.

Najpre, on je otkrio da je dobro da meso odstoji, a vreme stajanja može se skratiti vakumiranjem.

"Treba da odstoji, ali s obzirom na to da je subota, već kasnimo sa nekim mesima, osim ako nemamo vakum mašine koje sve više imamo u kućnim varijantama. One nam pomažu da to malo ubrzamo, tako što ih stavimo u vakum kesu sa začinima, senfom, nekim kvalitetnim maslinovim uljem, a kada radimo divljač ili tako neke stvari potrebno je duže vreme, nekih 24 časa, osim ako nemamo, opet kažem, neku vakum mašinu koja uglavnom uvek se nađe u kuhinji, sad je već pristupačna".

Kuvar je istakao i da pazite na čestu grešku prilikom spremanja belog mesa, a pojasnio je i koji začini najbolje idu uz koje meso.

"Bela mesa tipa piletina, batak, biftek ili riba, treba da pazimo da ne preteramo sa začinima jer nećemo osetiti ukus mesa nego samo arome začina, to generalno zna da bude problem kući. Okej je svinjska rebra raditi sa nekim ’barbakju’ sosom, dižon senfom ili nekim drugim senfom. Kada je piletina ili ćuretina u pitanju to su neke citrusne varijante, kora pomorandže, limuna, neka morska so i malo maslinovog ulja, ne treba preterivati jer je piletina sama po sebi blaga. Dovoljno je da piletina sa tim začinima odstoji nekih sat vremena.

Kada su crvena mesa, onda je malo problem jer treba više vremena, pogotovo kada je divljač. Ono što ja uvek preporučujem kada se radi divljač, tipa svi rade u crvenom ili belom vinu, ono što sam ja naučio od mentora, to vino kada je u svežem stanju zna da stegne mišićna vlakna i ne bude baš lepo i jestivo meso, tako da uvek preporučujemo da se blago u tiganju nekih dvadesetak minuta ukuva na laganoj vatri vino, prohladi i onda da se pacuje s nekom korom pomorandže, nekim korenastim povrćem, tipa šargarepa, paštrnak..."

Ćevapi se možda najčeće nađu na roštilju za Prvi maj, a kuvar Štrbac i za to ima savete.

"Što se tiče ćevapa, potrebno je u komadima usoliti dan ili dva ranije, i tu postoje tehnike majstora, neko koristi sitnije mleveno, neko krupnije. Moja preporuka je da kupe gotove ćevape jer svi mi vidimo na internetu neke recepture, odnos mesa i masnoće 60-40, 1,5 odsto soli, malo bibera, sve je to okej, ali ako se ne isprati neki postupak koji u kućnim uslovima nije baš jednostavan... Ako kupujem ćevap meso, ja volim da kupim pa da oblikujem taj dan jer se meso dodatno hidrira, dobije na volumenu i ubacimo malo vazduha, budu onako sočni".

Štrbac savetuje i da na roštiljanje ponesete dovoljno ćumura ili drva, da se ne desi da vam pri kraju pripreme mesa ne nestane.

"Uvek preporučujem sa strane uvek malo ćumura u rezervi, u slučaju da je tiha vatra da dodate jer ako nije na maksimumu postoji mogućnost da meso bude kuvano, da ne bude lepo ispečeno ili da bude suvo kao na primer piletina, bela vešalica, dimljene neke stvari, to zahteva jaku vatru, jedna, druga strana i to je to. Kasnije zahteva da se lepo usoli, so, biber i ulje da sačuva tu neku sočnost, ali ako se u startu to lepo zatvori, belančevine i sokovi ostaju unutra i ostaće sočno", zaključio je.