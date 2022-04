LEKOVI NA KOJE NIKADA NE BISMO POSUMNJALI IZAZIVAJU BUBULJICE: Uzimamo ih da se lečimo, a samo POGORŠAVAJU STANJE

Dr Tamara Maravić otkrila je koji lekovi i hrana izazivaju bubuljice i koja navika je najpogubnija!

Akne, ili popularnije - bubuljice, nisu samo problem koji muči tinejdžere. Mnoge odsrasle osobe muče muku sa ovom veoma neprivlačnom pojavom. Zašto se akne javljaju, kako da birate kozmetiku koja je najbolja za problematičnu kožu, kao i kako da ih sprečite, u emisiji na RTS-u je govorila dermatolog, dr Tamara Maravić.

Možda niste znali, ali određeni lekovi mogu i te kako da pogoršaju stanje sa bubuljicama.

"Što se lekova tiče, u grupi lekova koji mogu da izazovu pogoršanje su sedativi. Interesantno je da tu postoje i neki vitamini koji se upravo piju, kao, za kožu - vitamini B kompleksa. Vitamin B2, B6 i B12 mogu da izazovu akne. Zatim suplementi, a tu su najčešće oni koji utiču na povećanje mišićne mase, anabolici, dobijeni iz surutke, znači iz mleka", objasnila je dr Maravić.

Faktor koji stvara najveće probleme i loša navika koja ekstremno narušava zdravlje jeste pušenje, a ono naročito negativno utiče na žene.

"Pušenje deluje direktno na lojnu žlezdu, što značajno pogoršava situaciju."

Isto tako, veoma važan faktor je i hrana, a evo na šta treba da obratite pažnju:

"Mleko i svi mlečni proizvodi se ne preporučuju - i sir, i jogurt i kiselo mleko, znači tu apsolutno nema razlike da li su masni ili ne. Međutim, veći bih značaj dala hrani sa visokim glikemijskim indeksom - to više utiče na pogoršanje akni", kaže doktorka i objašnjava da ovo pravilo o izboru namirnica ne podrazumeva tzv. kalorijsku dijetu koje možete da se pridržavate nekoliko dana, a da jedan dan date sebi oduška i jedete šta želite:

"U ovom slučaju to ne može. Nažalost tu mora da bude jako visoka disciplina, jer svako uzimanje takve hrane je okidač i počinje inflamatrona kaskada. Jednom kad je ona počela, ne može da se zaustavi. Kod nekih pacijenata je to odmah sutradan nakon uzimanja takve hrane, a kod drugih je nakon 5 do 7 dana, ali će se desiti."