KAKO ODABRATI KREMU I PUDER KAD IMATE AKNE: Dr Tamara otkrila šta pogoršava problem - ove greške svi prave

Dr Tamara Maravić govorila je o tome šta izaziva akne, koji proizvodi pogoršavaju problem, a otkrila je i da li pogrešno koristimo miceralnu vodu.

Izvor: RTS/Screenshot

Kada kažemo bubuljice, obično pomislimo na tinejdžere i njihove probleme sa kožom, ali akni nisu pošteđeni ni odrasli. Odakle bubuljice odraslima, kada su one problem koji zahteva intervenciju dermatologa, može li se sprečiti njihov nastanak i kako se uopšte akne kod odraslih leče - pitanja su na koja je odgovore u RTS Ordinaciji dala dermatolog, dr Tamara Maravić.

Ovo su faktori rizika za nastanak akni kod odraslih:

genetika hormoni stres loš izbor kozmetike upotreba nekih lekova pušenje ishrana

Loša šminka kao uzrok

Kada se kaže loš izbor kozmetike, dermatolog je razjasnila da pojedina šminka, sredstva za negu i loša kozmetika mogu da isprovociraju pojavu bubuljica, a rekla je da čak postoje akne koje stručnjaci nazivaju akne kozmetika, izazvane neadekvatnom kozmetikom:

"Naravno, mora da postoji neka predispozicija, neka sklonost za nastanak akni, i tu je jako važno šta biramo za svakodnevnu negu kože - znači čime ćemo je čistiti, to je taj čistač, odnosno klinzer koji koristimo. Mogu vam reći iz svog iskustva da pacijenti koji imaju akne misle da je to prljava koža i da treba da čiste agresivnije lice pa koriste neke rukavice, pilinge sa granulama... To mehaničko čišćenje lica značajno kvari ishod jer se povređuje epiderm, sebumi iz lojnih žlezda i gnoj iz bubuljica prodiru u dublje slojeve kože, a kao posledica toga nastaje inflamacija. Znači, tako se pogoršavaju akne", jasna je bila dr Maravić.

Sve ovo znači da jaka, agresivna sredstva, bilo da su u pitanju pene, pilinzi ili kućna varijanta ne donosi dobro, podvukla je dr Maravić:

"Treba birati čistače koji su blagi, koji u svom sastavu mogu da imaju i kiseline, kao što je glikolna, salicilna u malim procentima, i oni mogu lepo da čiste sebum, da deluju komedolitički, odnosno da smanjuju nastanak komedona, odnosno malo zamašćenih, zapušenih pora, a da ipak ne povređuju kožu. Tu je jako važna i dobra hidratacija, dobra krema".

Istina o miceralnoj vodi

"Oštećena kožna barijera takođe je okidač nastanka akni, tako da je jako, jako važno koristiti kreme koje dobro hidriraju kožu", naglasila je doktorka. Kada je reč o čistačima, pitanje za stručnjaka bilo je i da li je miceralna voda, koju mnoge žene koriste za čišćenje, dovoljna da se očiste pore od prljavštine iz vazduha, šminke i svega ostalog?

"Ne, miceralna voda samo služi da se skine šminka i da se pripremi koža za čistač. Znači, to je korak broj jedan ako ste našminkani. Korak broj dva je korišćenje klinzera. Postoje razlike u tim klinzerima i zato je potrebna dermatološka preporuka", rekla je i podsetila da je situacija ista i sa izborom kreme, te da se može pogrešiti. Nabrojala je najčešće greške koje viđa da pacijentkinje rade u praksi:

"Koriste kreme sa visokim procentima kiselina, zatim kreme koje su masne, koje ne odgovaraju njihovom tipu kože i zamašćuju kožu. To često rade jer osećaju tu površinsku suvoću, ali se to ne može rešiti mazanjem masnih kremova."

Puder - da ili ne?

Iako može pogoršati bubuljice, postoji način kako da puder ne napravi štetu, kaže doktorka. Kao važne krivce za nastanak akni kod žena u odraslom dobu, dr Tamara je izdvojila pudere:

"Krivi su poprilično, tako da treba birati nekomedogenu kozmetiku, što na njoj piše. Obično se žale da nema dovoljno boja, da im nijanse ne odgovaraju, međutim u današnje vreme sve više i više farmaceutske kuće prave pudere sa više nijansi i sa nekim pigmentima koji se prilagođavaju boji vaše kože, pa odgovaraju i svetlijima i tamnijima. Možda nemaju maksimalnu pokrivnu moć, ali najbolje bi bilo da do kože bude ta tonirana krema, a preko nje neki drugi puder, takođe nekomedogeni."

Sada na tržištu zaista mogu da se pronađu nekomedogeni puderi, čak i oni kameni puderi, baš kao i tečni. Kada žene žele da matiraju lice stavljaju kameni puder, a to može dodatno da zakomplikuje situaciju, objasnila je doktorka:

"To potpuno napravi jednu okluziju i takva koža ne može da diše, tako da ta zapušenost pora bude još veća."

Kada se pore od sve te loše kozmetike "dobro" zapuše, logično pitanje za doktorku bilo je da li možemo tada lice da očistimo samostalno kod kuće ili to treba da radi dermatolog?

"Zavisi od slučaja do slučaja. Neko možda i može, ali uglavnom savetujemo primenu blagih hemijskih pilinga. Od tipa kože zavisi koji ćemo piling primeniti, da ne bude preterano agresivan, a da lepo otpušimo pore i očistimo kožu. Tu imamo i aparaturne načine čišćenja kože, znači bez onih manuelnih ekstrakcija (odnosno ceđenja bubuljica), bez pritiska kože, gde se topi određenim serumima, koji opet u svom sastavu mogu imati kiseline, mogu imati i faktore za hidrataciju i to je jedan savremeni način čišćenja kože takvim aparatima, eto to bi bila preporuka što se tiče čišćenja", rekla je dr Maravić.