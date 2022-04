LJUDI SE ZALUĐUJU PRIČOM O MEDU, A OVO JE ISTINA! Doktor Voja otkrio i kako deluju kafa i RAKIJICA na prazan stomak

Doktor Perišić pričao je o dejstvu meda, kafe i rakije na organizam.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić i ranije nas je iznenađivao izjavama o rakijici i medu za doručak, a sada je na Televiziji K1 ponovio svoj stav. Ljude koji misle da med ima čudotvorno dejstvo je kritikovao, pa odmahnuo rukom - "neka se zaluđuju"!

Doktor Perišić najpre je obradio temu jutarnje kafe, omiljenog napitka kojim mnogi od nas započinju dan. I ranije je šokirao tvrdnjom da pije i po 12 kafa dnevno, a sada je objasnio zašto to sme.

"Kafa je moćan antioksidans, sve što je štetno od prethodnog dana će biti neutralizovano kada je popijete. Dnevno 300 miligrama kofeina ima odlično dejstvo, štiti od mnogih bolesti i značajno je kada popijete kafu uz rakijicu, jer je kofein antioksidans za jetru", rekao je on.

Doktor Perišić je podvukao da ovako lagodan stav prema kafi ne smeju da imaju oni kod kojih je dokazana sklonost ka problemima kao što su loše varenje ili hipertenzija.

"Ko tome nije sklon, a većina nismo, za tog je odlično. I kvalitetna rakijica! Znate kako lekarima donose piće? Srbi su zaboravili da peku rakiju, unosimo te šurjake, brlje, štetimo organizmu. Kvalitetna rakija ima dobar efekat, daje endorfine, mi smo ujutru bodri, raspoloženi i spremni za poduhvate. Kofein dodatno pojačava to dejstvo. Ako popijete kvalitetnu rakiju od šljive, u njoj su toksična jedinjenja isparila, ostao je samo etanol koji u malim količinama povećava metaboličku aktivnost mozga", rekao je gastroenterolog.

Mnogi dan započinju kašikom meda, ali je doktor kazao da to ne vredi i objasnio zašto.

"Ne može se iz kafene kašike meda dobiti ničega za ceo dan. Malo morgen, što bi rekao Slobodan Milošević! Ne može, med je invertni šećer, mešavina fruktoze i glukoze. Kada uzmemo med, iste sekunde obe vrste šećera ulaze u cirkulaciju i dobijamo hiperaktivnost. To deluje uz kafu da pospeši aktivnost, ali ako imate gastritis, ne ide dobro. A antialergensko i antiupalno dejstvo, male su to količine u medu, zanemarljivo je, ali neka, neka se ljudi zaluđuju", rekao je on.