PITAO SESTRU SVOJE DEVOJKE ODAKLE JE ZNA, PA IZBIO SKANDAL: Devojka je sada ljuta na mene, trebalo je da me upozori!

Muškarac postiđen nakon što je na večeri upitao odakle mu je poznata sestra njegove devojke – ispostavilo se da je glumica za odrasle!

Izvor: NDAB Creativity/Shutterstock.com

Jedan anonimni muškarac pisao je na forumu Reddit o neobičnoj situaciji koja mu se dogodila. On je ispričao kako je otišao na večeru za Uskrs kod svoje devojke sa kojom je devet meseci, i to je bio prvi put da upoznaje njene roditelje, braću i sestre, tetke...

"Ranije sam video fotografije njene porodice, ali primetio sam da njena sestra uživo izgleda drugačije", započeo je priču momak. Mislio je da je možda imala neke estetske korekcije, ali mu je nekako "izgledala poznato".

Kada je upoznao njenu sestru na uskršnjoj večeri, pitao ju je čime se bavi, a ona je odgovorila da je glumica.

"Odmah sam pomislio da mi je zato poznata. Rekao sam joj da prepoznajem njeno lice odnekud i pitao sam je u čemu je glumila".

Devojka je odgovorila da je "glumila u reklamama" i promenila temu, ali je njen brat počeo da se kikoće, a rođaci su se samo zgledali.

"Deset minuta kasnije, njen brat me je povukao u stranu i rekao mi da je njegova sestra glumica u filmovima za odrasle. Rekao mi je da je postala viralna nakon jedne scene od koje je napravljen mim".

Nakon toga je ostatak večere protekao "po planu", a devojka mu je na putu do kuće objasnila da stariji članovi porodice ne znaju čime se njena sestra bavi, ali se takođe i naljutila na njega.

"Rekla mi je da sam je osramotio time što sam pred svima obelodanio da sam gledao njenu sestru ’u akciji’. Objašnjavao sam joj da sam je verovatno prepoznao iz mima, a ne iz filma za odrasle, ali nije htela ni da čuje", napisao je ovaj momak.

"Rekla mi je i da ne zna kako će porodici na oči i da ju je užasno sramota što je njen dečko to izjavio. Objasnio sam joj da to nije moja greška, da je trebalo da me upozori i da nikako nisam mogao da pretpostavim šta će da se desi".

Momak je ispovest završio rečima da se devojka i on "neprestano svađaju" zbog toga, a zatim je upitao forumaše za mišljenje.

Međutim, većina je bila na njegovoj strani, govoreći da je njegova reakcija bila normalna na nečiji odgovor da se bavi glumom.

"Nije da si pokušao da je osramotiš nakon što si je prepoznao", "to je bila nevina reakcija na ono kad ti neko kaže da je glumac/glumica", "trebalo je da te devojka upozori", pisali su mu.