ONI SU SVE ČEŠĆI U SOLARIJUMU, A NE ZNAJU POSLEDICE! Urološkinja upozorila muškarce - NIKAKO ne sunčajte intimne delove!

Urološkinja otkriva zašto nije dobro da muškarci sunčaju intimne delove u solarijumu.

Izvor: YouTube/Screenshot/ Rena Malik, M.D./Shutterstock/AndriyShevchuk

Kada je nedavno TV voditelj Taker Karlson izjavio da bi muškarci trebalo da sunčaju testise ako žele da povećaju količinu testosterona, naučna zajednica odmah je reagovala. Među njima je i urološkinja Rena Malik, koja je objavila video pod nazivom "Da li sunčanje testisa povećava nivo testosterona?".

Urološkinja je objasnila zašto muškarci ne treba da sunčaju intimne delove tela u solarijumu, ističući da razume odakle vlada ova popularna zabluda.

"Ne postoje naučni dokazi koji sugerišu da će sunčanje testisa na bilo koji način povećati nivo testosterona", kaže ona i dodaje:

"Pokazalo se da izlaganje svetlosti nalik onoj koju dobijamo sunčanjem, povećava testosteron kada se daje u dozama od 20 do 30 minuta dnevno, dva do tri puta nedeljno. Ipak, to se odnosi samo na kožu i ne znači da morate biti goli ili da morate testise da izlažete sunčevoj svetlosti", rekla je Rena.

Doktorka je upozorila muškarce da nema potrebe da idu u solarijum bez donjeg veša.

"Nemojte ići u solarijume da biste osunčali intimne delove tela i ne kupujte skupe lampe za terapiju crvenim svetlom kako biste poboljšali nivo testosterona. Umesto toga vežbajte, zdravo se hranite, izlažite se suncu tokom šetnje, dobro spavajte i izbegavajte proizvode koji sadrže BPA", zaključila je doktorka.

