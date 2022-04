POČELA JE VLADAVINA BIKA I OBEĆAVA NEVEROVATNE PROMENE: Samo pojedini ostvaruju sve želje, a evo ko će biti najsrećniji!

Spremite se, vladavina Bika je počela!

Vladavina Bika počela je 20. aprila i trajaće sve do 20. maja! Ulazak Sunca u zemljani znak daje osećaj da se nešto menja! Možda je to zato što osećamo da je leto pred nama i to uvek donosi lepa osećanja ili je to možda zato što je Bik horoskopski znak koji je najprizemniji.

Tokom sezone Bika ove godine, želimo da se otresemo prošlosti i krenemo napred. Ne želimo da imamo ništa sa samoobmanom i voljni smo da budemo iskreni prema sebi, ali i drugima. Sezona Bika nema vremena za čistu fantaziju. Tokom ovog vremena shvatamo ko smo, gde želimo da budemo i sa kim bismo možda želeli sve to da radimo.

Jednostavno rečeno, ovo je sezona u kojoj se odlučujemo. Ako je postojala neka dugotrajna misao koju je trebalo zaključiti, sada ćemo je privesti kraju. Ako postoji nešto što treba da se uradi da bi došlo do promene na koju računamo, onda ima smisla da samo tokom sezone Bika to i uspemo. Bez obzira koji je vaš horoskopski znak, sezona Bika 2022. biće neverovatna.

Evo kako vladavina Bika 2022. utiče na vaš horoskopski znak:

Ovan

Ovaj period biće veoma značajan za vas i ne samo to - biće i veoma potreban. Ova sezona će vam poslužiti kao sredstvo za uzemljenje da razumete sve ono što je bilo pre nje. Na primer, tokom sezone Ovna, bili ste u plamenu, osećali ste se kreativno, živo, pomalo napadno i pomalo rasejano. Sada dolazi Bik da sredi preostale delove.

Ono što ste počeli da radite u poslednjih mesec dana imaće više smisla za vas tokom sezone Bika 2022. Ovaj znak vam omogućava uvid u to šta ste pogrešili i kako da ispravite tu grešku. Sunce Bika unosi mir u vaše poduhvate i smiruje vaš ratnički način razmišljanja.

Bik

Svi volimo da znamo da smo upravo ušli u zonu našeg rođenog znaka, a Bikovi će to osećati kao čistu fizičku snagu sa dodirom mentalne oštroumnosti za pojačanje. Više nemate vremena za gubljenje, inspirisani ste i spremni. Slobodno možemo reći da izgleda kao da ste se pripremili za ovo.

Ovog meseca radićete nešto što nikada ranije niste radili. Ovo su dani kada hrabrost podižete na novi nivo. U prošlosti, ljudi su vas nazivali impulsivnim, ali nisu shvatali da ste sve vreme imali svoje snove koje ste mogli da manifestujete. Vi ste čisto samopouzdanje tokom Sunca u Biku.

Blizanci

Sunce Bika će vas probuditi i staviti lice u lice sa stvarnošću koju ste želeli da izbegnete. To može značiti da se morate suočiti sa nekim u svom životu ili da ćete se suočiti sa nekim koga zaista pokušavate da izbegnete.

To je u redu, jer ako ovo sklonite sa puta, nikada nećete morati da se vraćate nazad, a to će stvoriti slobodan put pred vama. Ovo je sezona u kojoj treba da se pomirite sa nečim iz svoje prošlosti. Izbacite to iz svog života jednom zauvek i nastavite sa stvarima iz sadašnjosti - životom koji za vas ima smisla. Ova sezona Bika je odlična za opuštanje Blizanaca.

Rak

Verovatno su vam rekli da ste ponekad malo hladniji nego što ljudi mogu da podnesu. To je u redu, vi ste taj koji živi svoj život, a ono što vam sezona Bika donosi jeste ideja da ste uvek bili u pravu u vezi sa svojim izborima.

Dozvoljavali ste da vas drugi pokolebaju da biste bili ljubazni, ali ste uvek na kraju sami sebe "udarali" jer niste bili verni sopstvenim vrednostima. Vladavina Bika i Sunce vam omogućavaju da uživate u sopstvenom idealizmu.

Lav

Oni koji znaju, znaju da uvek mogu da računaju na to da ćete im se naći kada su u škripcu. Vi ste verni i lojalni, iako se ponekad osećate kao da ste iskorišćeni.

Tokom vladavine Bika, bićete iskorišćeni na sve prave načine, što znači da ćete moći da sijate kao sunce tokom ove sezone, jer će vas prijatelji toliko voleti i ceniti da će to biti prilično primetno. I da, prijatelji će doći kod vas po savete, pomoć i uputstva, ali oni dolaze jer vam veruju i jer vas poštuju.

Devica

Vladavina Bika dobro utiče na vas. Ovde nema lažnog ponosa, dok postoje znanje i iskustvo. Znate šta radite i verovaćete sopstvenim izborima.

Ponekad se borite bez ikakve prave podrške, ali sve se to menja ovog meseca jer vam vladavina Bika omogućava da se osećate kao da radite upravo ono što bi trebalo da radite, bez greške. Neuspeh nije opcija za vas tokom ovog perioda.

Vaga

Zbog vaše već prijateljske prirode, dobro ćete se ponašati u društvu, zahvaljujući vladavini Bika. Sledi vam velika popularnost u kojoj ćete maksimalno uživati.

Iako ste generalno stidljivi i skromni, postoji strana koja je uvek spremna za iskustvo i zabavu, i tu Sunce u Biku ima veliki uticaj na vaš život. Ono što ne želite su velike drame i pozorišne reakcije. Žudite za stabilnošću i zadovoljstvom i verujete da možete imati to dvoje u isto vreme. Sve što poželite tokom ovog perioda da uradite, uspećete.

Škorpija

Škorpijama ovaj period dolazi kao "vreme da se udahne vazduh". Dosta vam je tvrdoglavosti Ovna, spremni ste za rad i nemate problem da "zagrejete stolicu". Ne postoji ništa što vas toliko usrećuje kao saznanje kuda stvari vode: volite kontrolu, tačno znate šta treba da uradite da biste dobili ono što želite.

Ostvarićete mnoge stvari tokom vladavine Bika. Pošto vam ovaj period omogućava da verujete u sebe, bićete srećni jer ćete uspeti u svojim namerama.

Strelac

Vladavina Ovna vam je dala podsticaj da stvari shvatite ozbiljno. Sada, kada ste u vladavini Bika, osećate se usmereno i fokusirano na način na koji se još niste osećali ove godine.

Vaša priroda Strelca dobro funkcioniše sa Bikom. Osećate se stabilno i spremno da preuzmete mnogo toga. Tokom ovog perioda, ništa vam ne stoji na putu, niti će stajati. Šta god da definišite kao cilj, rizikujte i slobodno krenite ka njemu.

Jarac

Ovo je fantastičan period u vašem životu jer vam Bik daje mogućnost da kažete šta vam je na umu bez lažnih reči ili praznih obećanja. Ovo znači da ste ponekad možda lagali da biste dobili ono što želite, a neretko su ljudi i znali da to radite.

Vladavina Bika staviće vas u srce istine i bićete stavljeni u poziciju u kojoj morate da budete iskreni. Eto, iskrenost ne samo da će vam stajati dobro, nego će vam prijati i činiti da se osećate dobro.

Vodolija

Ako biste se prepustili sami sebi, verovatno biste ležali u krevetu po ceo dan. Ipak, vladavina Bika vam sprema i druge stvari, što znači da nećete dugo ostati na jednom mestu.

Tokom ovog perioda, poželećete da se preselite, da putujete. Vaša želja za novim stvarima biće očigledna i jasno ćete prihvatiti da je rad neophodan. Budući da je fokus veliki tokom vladavine Bika, uzmite svoju viziju i manifestujte je, ako je moguće, jer sve je moguće tokom ove sezone.

Ribe

Prosto vam je laknulo što ste daleko od snažne vladavine Ovna, pa ćete ovaj period osećati kao zasluženi odmor. Odmor, međutim, nije ono što će se desiti ovog meseca, jer ćete se osećati previše inspirisano!

Vaša iznenadna popularnost ponovo dobija na značaju tokom ovog perioda. Ovo je vreme kada Ribe postaju svima omiljeni horoskopski znak! Bićete prijatelj kome se svi obraćaju i član porodice koji vlada svime. Vladavina Bika izvlači ono najbolje u vama i omogućava vam da zasijate na načine na koje najbolje znate. Ovo je srećan period za vas, uživajte.