AKO 18. MARTA URADITE OVO, SVE ĆE VAM IĆI OD RUKE! Astrološkinja Jelena Đokić otkrila kako nas menja PUN MESEC!

Za pet dana počinje pun Mesec, a astrologija obećava novu energiju, navodi astrološkinja Jelena Đokić.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/Printscreen

Astrologija nas definitivno dovodi u raznorazna iskušenja. Kada nam ne ide od ruke, krivimo retrogradni Merkur, a kada nam sve ide onako kako smo zamislili, tada ni ne pomislimo na horoskop.

Početak proleća donosi mnogo promena horoskopskim znacima, a za samo pet dana, 18. marta u 08:17 časova u Beogradu počinje pun Mesec.

Šta nam on donosi, čemu treba da se posvetimo i čime bi trebalo da se bavimo u tom periodu, otkrila je astrološkinja Jelena Đokić u emisiji "Uranak1".

"Pun Mesec će biti 18. marta u 08:17h u našoj vremenskoj zoni i od tada pa naredna 24 sata pije se samo voda. Ovo važi za sve koji mogu da poste na vodi, a oni koji ne mogu, neka se potrude da izbegnu gazirana ili alkoholna pića. Pun Mesec biće u znaku Device", rekla je Jelena na K1 Televiziji i objasnila za šta je dobro da iskoristimo ovaj period.

"Kada je pun Mesec, zgodno je pisati pismo transformacije. Dakle, sve one stvari kojih želimo da se oslobodimo, recimo, izazovni odnosi sa ljudima ili na primer situacije koje nas uznemiravaju. Nemojte ih kucati na telefonu, mora rukom da se piše, jer se telefon ne može spaliti", rekla je astrološkinja.

Prema njenim rečima, to je proces kojim se oslobađamo energije.

"Napišemo na papir sve ljude koju su nas energetski razremetili i nakon toga zapalimo, pustimo da izgori, pepeo bacimo na zemlju da ga vazduh raznese. Mnogi su me pitali da li da bace u vodu. Ne, baca se na zemlju. Moji klijenti praktikuju to, kao i ja, i to donosi energetsko oslobađanje", istakla je ona.

Astrološkinja je napomenula da je ovo idealan period za sve one koji žele da započnu sa zdravim navikama i načinom života.

"Pun Mesec može doneti program zdravog života. Pun Mesec je u Devici, a Devica voli da zna kada se spava, jede, meditira, trenira. Tako da, ovo je super period posvetiti se tome. Takođe, preporučuje se mentalna dijeta. To znači da ne mislimo ništa loše, da ne izgovaramo ništa loše, čak i da se ne plašimo. Mentalno zdravlje je trenuno u velikom fokusu", rekla je Jelena i za kraj zaključila glavni smisao punog Meseca koji sledi:

"Fizički, mentalni i emotivni detoks - to je poenta ovog punog Meseca", rekla je.