VEĆINA LJUDI VIDI JEDNU REČ - JESTE LI MEĐU NJIMA ILI STE POSEBNI? TikToker zaludeo sve na mrežama, ODGOVOR VAS ODAJE!

Optička iluzija na TikToku zaludela je sve! Pogledajte dobro, koju reč vidite?

Izvor: TikTok/Screenshot/hecticnick

Optička iluzija koja je ovih nedelja zapalila društvene mreže svodi se na prosto pitanje - koju reč vidite na slici?

Zagonetku je postavio momak pod nadimkom HektikNik koji neprestano izaziva svoje pratioce na TikToku da reše raznorazne mozgalice, a konkretno zbog ove naterao je preko 200 hiljada ljudi da se počešu po glavi.

Šta je zapravo ovde pitanje? Iznad HektikNika je postavljena optička iluzija koja krije dva natpisa, reči "CLOSE" (blizu) i "FAR" (daleko).

Zagonetka koju reč vidite

Da li ih vidite? Jednu ili obe?

Po rečima ovog momka neverovatan broj ljudi vidi samo jednu reč i to je upravo "CLOSE".kako je objasnio, to su oni koji imaju nešto slabiji vid i moć percepcije u odnosu na one koji vide drugu ponuđenu reč "FAR". Samo posebni ljudi vide obe reči istovremeno, većina vidi samo jednu ili drugu (manje je onih koji su ugledali "FAR").

A sad probajte da zatvorite oči na otprilike 90 odsto i pročitajte šta piše... Da li je sada situacija drugačija, vidite li i reč "FAR"? Koristeći se ovim trikom parktično svi tek onda ugledaju i drugu ponuđenu reč...

Probajte i javite nam!