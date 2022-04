POZIRALA SA SINOM U BIKINIJU I ZAPALILA MREŽE: Napali je zbog gole zadnjice i poze, ali nije im ostala dužna! (FOTO)

Fitnes zvezda objavila fotografiju sa sinom koja je digla veliku buru na društvenim mrežama!

Izvor: Instagram/Screenshot/sophie_guidolin

Australijska fitnes zvezda Sofi Gajdolin (32), inače majka četvoro dece, na Instragramu je napravila pravu pometnju fotografijom kojom je čestitala sinu rođendan. Ona je na toj društvenoj mreži, pored ostalih fotki objavila i onu na kojoj pozira u bikiniju sa tanga gaćicama pored sina Kaija, kojem je čestitala 15. rođendan.

Fitnes influenserka i bodibilderka dobila je toliko negativnih komentara o tome kako je nepristojno da pozira gole zadnjice pored sina, da je bila primorana da promeni opis fotografije i obrati se milionima svojih pratilaca koji su fotku smatrali problematičnom.

"Živimo na Zlatnoj obali, Australija, gde je sasvim normalno obući bikini na plažu, pa nisam ni razmišljala o tome da moram da objašnjavam fotku. Kada se Kai probudio, bila sam na bazenu i da – u bikiniju (u kojem sam većinu dana). Htela sam da se odmah fotkamo jer je želeo da ide u vožnju biciklom. Da li imam problem da nosim bikini pred svojim sinovima? Ni slučajno! Zašto? Zato što me ne seksualizuju, niti su ikada. Ako imate problem, možda treba da razmislite zašto se tako osećate i zašto morate da seksualizujete žensko telo umesto da to prosto posmatrate kao majku i sina na bazenu", poručila je fitnes zvezda.

Izvor: Instagram/Screenshot/sophie_guidolin

Neki Sofini pratioci su bili zgranuti što su ljudi uopšte imali problem sa ovom fotografijom.

"Grozno je što ljudi uopšte pomisle tako nešto. Ti si bukvalno majka koja se fotografisala sa sinom na njegov rođendan. Ne mogu da verujem da ljudi to seksualizuju", "Ne razumem čemu frka oko nošenja bikinija pred decom", "Tužno je što moraš da objašnjavaš to, ljudi, to je koža, svi je imamo, nije gola", pisali su korisnici Instagrama.

Međutim, neki i dalje smatraju da "iako ima telo na koje treba da bude ponosna, nije prikladno da se ovako pozira pored tinedjžera", "mislim da je problem više u seksi pozi nego u bikiniju", "mislim da dečaku nije baš prijatno, deluje mi kao da mu je neugodno pored nje", pisali su, ali Sofi je odlučila da im opet odgovori.

"Seksi poziranje? Grlim svog sina, je*ote!", poručila je i otkrila da joj je inboks pun neprijatnih poruka.

Pogledajte još neke njene fotografije: