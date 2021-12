SLIKALA SE GOLA ISPRED OGLEDALA I POSLALA JAKU PORUKU: "Niste manje seksi ako imate stomačić! (FOTO)

Fitnes trener i influenserka Sofi Lej skinula se gola kako bi svima pokazala da seksepil nema veze sa tim da li imate stomačić ili ne...

Izvor: Instagram/Screenshot/sophthickfitnesss

Sofi Lej je fitnes trener i influenserka koju na Instagramu prati više od 120.000 ljudi, a gde ona promoviše ljubav prema sopstvenom telu kako god da ono izgleda.

Ona se često fotografiše u odeći za trening, ali i u vešu ili naga, ovog puta je podelila selfi u ogledalu koji je oduševio mnoge. Rukama i telom pod određenim uglom je zaklonila intimne delove, a zatim napisala poruku punu motivacije.

"Niste manje seksi zato što imate stomačić", naslovila je ona fotografiju, pa nastavila.

"Čitavog života, i kroz tinejdžersko doba i kao odrasla, uvek sam verovala da se moja privlačnost zasniva na tome kako mi izgleda telo. To je zavisilo od toga koliko mi je ravan stomak i koliko su mi glatke noge... Ali, tuga koja je bila povezana za konstantnom težnja za svim tim me je gušila. Naučili su nas da verujemo da stomak znači da nismo uspeli. Nije tako", poručuje Sofi.

Ona je dodala da je nedavno razgovarala sa svojom majkom o tome kako je njen odnos prema sopstvenom telu uticao na nju dok je odrastala.

Izvor: Instagram/Screenshot/sophthickfitnesss

"Činjenica da je držala dijete, i ja sam se osećala kao da to moram (u 14. godini). Ako je moja mama imala negativan stav prema svom telu, imala sam ga i ja prema svojm. Jer, ako se moja mama (prelepa žena) osećala bezvredno u svojoj koži, onda ni ja nisam imala pravo da imam samopouzdanja u svojoj. Kako sam odrastala, videla sam žene koje prihvataju svoje telo... ali, one su imale stomak, celulit, strije... Nisam mogla da verujem! Bila sam šokirana. Da li mi je bilo ’dozvoljeno’ da voliim sve to na svom telu? Drugim ženama jeste", piše influenserka.

Ona dodaje da njene nesigurnosti dobrim delom potiču i od fotografija poznatih, slika koje viđamo u časopisima, filmovima, reklamama...

"Ono što je stvarno tužno je da je i moja majka bila uvučena u tokičnu kulturu dijeta, isto koliko sam i ja, i to me je baš razljutilo! Čak i kada sam bila najmršavija, osećala sam da nisam dovoljno mršava. Svi dajemo sve od sebe i svoje telo izlažemo velikom emocionalnom stresu, ali konstantna briga o tome kako izgledamo nije zabavna, verujte mi... ja znam. Šaljem vam puno ljubavi, u slučaju da vam zatreba danas. Bićete sjajni", zaključila je Sofi u poruci.

Njena objava je sakupila više od 14.000 "lajkova", a mnogi su je pohvalili zbog iskrenosti.

"Sviđa mi se fotografija, a opis još i više. Plakala sam, osećam isto to", "hvala ti na ovome", "mislim to o svima drugima, osim o sebi, nastaviću da radim na tome", neki su od komentara na njenu poruku.