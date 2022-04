DA LI JE BOLJA ZVANIČNA MEDICINA ILI HOMEOPATIJA? Dr Ljiljana je internista i homeopata, njen odgovor će vas IZNENADITI!

Dr Ljiljana Bajić Bibić, internista i diplomirani homeopata, objasnila razlike između zvanične medicine i homeopatija i otkrila koja u čemu pomaže.

Homeopatija je sve popularnija, ali ni blizu kao na Zapadu ili na Istoku. Razlog tome delimično je i to što mnogi ne znaju šta i kako tačno leči ova vrsta alternativne medicine, a prednosti i mane ove, ali i klasične medicine u Uranku na K1 je objasnila specijalistkinja interne medicine dr Ljiljana Bajić Bibić, koja je i diplomirani homeopata.

"Ja sam klasični medicinar, internista po specijalnosti i svoj radni vek sam provela u KBC Bežanijska kosa, a poslednjih 20 godina se bavim homeopatijom, tako da sam na delu nastojala da spojim klasičnu medicinu i homeopatiju. One su komplementarne, treba shvatiti da nijedna nije potpuno sigurna i potpuno bez greške. Homeopatija ima nešto što klasična medicina nema – gleda i dušu, a ne samo telo. Uzima u obzir sve one relevantne psihološke i emocionalne, mentalne faktore koji su mogli dovesti do nastanka određene tegobe".

Dr Bajić Bibić je istakla da se opsežnim razgovorom sa pacijentom, kakav se sprovodi prilikom homeopatskog pregleda, često može naći psihološki ili emocionalni uzrok iza telesne tegobe.

"Takva su najčešće psihosomatska oboljenja, kao npr. debelo crevo gde medicina klasična i ne može baš puno da se izbori u lečenju takvog stanja, bude hronično takvo stanje. Kod svih psihosomatskih stanja homeopatija ima više uspeha u lečenju, zato što svoju terapiju koja je uvek komplementarna sa klasičnom terapijom i medicinom, one se dopunjuju, jednostavno takvi pacijenti onda osećaju dobrobit prvo jednog homeopatskog razgovora i na taj način se značajno pomogne pacijentu. Za to nažalost naše kolege ne da nemaju obučenost, nego nemaju vremena".

Internista i homeopata rekla je da se pokazalo da homeopatija ima dosta uspeha u lečenju postkovida, a zatim je otkrila i da li može da pomogne u problemu koji muči mnoge, posebno u proleće – alergije.

"Alergije su generalno neadekvatan odgovor našeg imunološkog sistema na neke spoljašnje ili unutrašnje nadražaje, međutim, alergije su i bolest savremene civilizacije. Mi smo okruženi nezdravim vazduhom, različitim aditivima, kad uzmete voćku koja je prskana 16 puta vi unesete sa njom i te hemikalije koje su organizmu nepoznate i koji, ako ima tu predispoziciju, ispolji to svoje dejstvo. Postoje akutna oboljenja gde homeopatija može, za recimo tri-četiri dana da zaustavi neko curenje iz nosa, nadražajni kašalj itd. Ali kad govorimo o alergijskim oboljenjima, pacijenti se uglavnom javljaju kad ona dugo traju, kao bronhijalna astma na primer, to je hronično oboljenje, onda mora uz klasičnu pulmološku terapiju i klasičan homeopatski pregled i tu je onda jedna priča zaokružena. Jer hoemopatski lek gura organizam koji je još uvek vitalan u isceljenje, regulišući psiho-neuro-imuno endokrinološku osovinu i dovodi do određene stabilizacije celog organizma. Tako da pacijent leči astmu, a onda dođe na kontrolu i kaže ’ali ja se i psihički bolje osećam’".

Ko može da se bavi homeopatijom "Homeopatija je zakonski priznata i regulisana u našoj državi od 2007, ali homeopatijom mogu da se bave samo zdravstveni radnici i to lekari, u svom domenu, i ako su medicinske sestre, odnosno viša medicinska škola, onda mogu ali pod nadzorom lekara. Homeopatske ordinacije moraju imati licencu i lekari moraju da imaju licencu za bavljenje homeopatijom", rekla je dr Ljiljana.

Povišen krvni pritisak je zdravstveni problem koji ima svaki drugi građanin u regionu, a dr Bajić Bibić je otkrila koliko u lečenju može da pomogne homeopatija.

"U homeopatiji se zna da otprilike u 50 odsto slučajeva može da izleči srednje naglašene i blage oblike hipertenzije, u 20 odsto slučajeva smanji broj uzetih lekova odnosno količinu klasične terapije i nažalost kod 25 odsto pacijenata nema nekog uspeha zato što su to već pacijenti koji imaju ili jako izraženu predispoziciju ili se ne pridržavaju higijensko-dijetetskog režima ili nemaju tu vitalnost, mogućnost odgovora na homeopatsku terapiju".

U srpskim apotekama mogu se kupiti i neki homeopatski lekovi, a doktorka je objasnila da li su oni bezbedni.

"U svim apotekama imate tzv. kombinovane homeopatske lekove, najviše su zastupljene neke dve fabrike iz Nemačke, u Nemačkoj je homeopatija 150 godina i više. Može se bezbedno uzimati, kad je nebezbedno? Kad bi neko uzeo te lekove i koristio ih van uputstva dve godine, onda bi došlo do tzv. dokazivanja leka, odnosno taj lek bi dao neki simptom koji pacijent možda nije imao, ali posle par meseci nekontrolisanog uzimanja, zato što je u homeopatiji osnovni princip slično se sličnim leči. Uzmimo za primer lek za glavobolju koji vi date zdravoj osobi, ta osoba bi dobila glavobolju, ali taj lek leči glavobolju kod osobe koju boli glava", poručila je ona.