SPAVALA SAM SA DEČKOM, A ONDA SU KRENULI STRAŠNI BOLOVI! Devojka podelila jezivo iskustvo - za sve je kriv KIKIRIKI

Influenserka otkrila kako je zadobila bolove samo zato što je njen dečko jeo kikiriki pre intimnog odnosa.

Izvor: YouTube/Screenshot/Science Magazine/Instagram/screenshot/itsnotlucybanks

Influenserka Lusi Benks, koja je inače popularnost stekla zahvaljujući stranici OnlyFans, otkrila je da se nakon intimnog odnosa sa dečkom, jedva "dogegala" do apoteke zbog bolova koje je imala.

Kako je Lusi navela, odmalena je alergična na kikiriki, a sada se uverila da alergiju može da dobije i drugačijim putem. Influenserka je otkrila da je njen dečko dan pre jeo kikiriki, zbog čega se odrazilo i na nju.

"Jeo je kikiriki dan pre nego što smo spavali i to se prenelo na mene. U to vreme nisam verovala da je to moguće. Pozvala sam nekoliko kolega i pokušala da ih pitam za mišljenje i pomoć, ali svi su smejali i niko nije mogao da veruje šta pričam", rekla je Lusi.

Inače, ova influenserka sada za cilj ima da podigne svest o "seksualno prenosivim alergijskim reakcijama".

"Nikada ranije nisam čula da alergeni u hrani prenose i negativno utiču na partnere kroz ejakulaciju. Oni sa manjim ili umerenim alergijama najverovatnije neće ništa primetiti, ali ako imate teške reakcije na određene namirnice, onda preduzmite posebne mere predostrožnosti sa vašim partnerom kako biste bili sigurni da nije jeo ništa što bi moglo na vas da se odrazi negativno", rekla je Lusi.

Iako "seksualno prenosive alergijske reakcije" možda nisu uobičajene, postoje naučna istraživanja o njima. Godine 2007. Odeljenje za kliničku imunologiju i alergologiju u bolnici St Helier u Sariju istražilo je slučaj "seksualno prenosivih alergijskih reakcija".

Studija je istraživala slučaj 20-godišnje žene, koja je imala alergiju na orahe. Imala je "svrab i otok" vagine nakon seksa sa svojim dečkom koji je konzumirao orašaste plodove. Uprkos činjenici da se "njen partner neposredno pre odnosa okupao i oprao zube", žena je zadobila simptome.