NA PRVOJ SLICI IMA 37, NA DRUGOJ 41 GODINU: Napravila je samo tri promene i sada stari unazad - veoma je jednostavno!

Žena koja izgleda kao da stari unazad, otkrila sjajne trikove za negu kože koji su joj pomogli!

Starenje je neizbežan deo života, ali to ne znači da ne treba da se potrudimo da izgledamo što je moguće lepše s godinama. Neki ljudi, pre svega dame, idu u ekstreme i toliko se podmlađuju raznim operacijama da prestaju da liče na sebe, ali postoji i drugi način da koža bude lepa i zategnuta.

Dokaz za to je 41-godišnja Lora Kroftček koja izgleda kao da stari unazad. Ona je na TikToku objavila snimak u kojem je pokazala kako je izgledala pre samo nekoliko godina, kao 37-godišnja plavuša, a kako izgleda sada. Činjenica je da Lora danas izgleda mnogo lepše i mlađe, a ona je u svojim snimcima otkrila i šta je promenila.

Stvar je u tome da ova žena ranije nije negovala svoju kožu, a u poslednje tri godine nije prošao nijedan dan da koži nije posvetila pažnju i primenila proizvode za negu.

Govoreći o tome šta je promenila, istakla je da je naučila kako da ulepša obrve, ali najvažnije, počela je redovno da koristi kremu sa zaštitnim faktorom.

"Broj jedan i verovatno najvažnije, počela sam da koristim SPF kremu. Na prethodnoj slici nikad nisam koristila kremu za zaštitnim faktorom. Broj dva, počela sam da negujem kožu proizvodima koji sadrže vitamin C i hijaluronsku kiselinu, koristim ih dva puta dnevno i nisam preskočila nijedan dan. Broj tri, perem lice svako veče, nikada ne ležem u krevet sa šminkom na licu jer to uvećava pore, a to niko ne želi", neka su od pravila koje Lora poštuje.

Ona je istakla da nije bila ni na kakvoj estetskoj operaciji, niti laserskim tretmanima, već je kožu podmladila isključivo negom.

Ljudi su zaista oduševljeni vidljivom promenom, pa su joj u komentarima pisali da joj "koža blista", "izgledaš predivno", "prelepo" i tome slično.