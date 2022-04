ASTROLOG VELIČKOVIĆ: ŠTA DONOSI VENERA U RIBAMA? Ako ste u vezi, jedno nikako ne radite - a evo šta je KLJUČNO ZA PARE

Astrolog Dušan Veličković otkrio je šta donosi nedeljni horoskop svim znakovima Zodijaka, ali i Venera u Ribama.

Izvor: TV Prva/screenshot

Od 5. aprila do 2. maja planeta Venera biće u Ribama, a šta to znači za horoskopske znake? Da li je to znak da ćemo biti emotivniji, romantičniji, više empatični?

Na ovo pitanje je odgovorio astrolog Dušan Veličković gostujući u emisiji na TV Prva.

"Venera ulazi u znak Riba i to je divno, ali Mars i Saturn, dve planete koje su zadužene da nam komplikuju život su na istom stepenu u znaku Vodolije gde je Saturn suvereni vladar. Mars pokušava da ga bocka, da ga gađa nekim strelicma, ali neće uspeti. To predstavlja sukob u nama. Saturn daje osećaj nevoljenosti, a Mars daje provokaciju. Svako ko se uz svog partnera ne oseća dovoljno voljeno, napraviće neku glupost. Jer Merkur, koji vlada našoim jezikom, jeste jako blizu vrelog Sunca koji vlada našim egom. Povređeni ego i osećaj nevoljenosti su inicijalna kapisla za sva neželjena delovanja, priče u ovom peroiodu godine", kaže astrolog.

A šta to znači za svaki horoskopski znak?

Ovan

"Ovan mora da povede računa o tome šta priča. Iako je Sunce u Ovnu, on mora malo da 'povuče ručnu' i da shvati da ne može da kaže baš sve - 'što na umu, to na drumu'. Ovo je dobar period za učenje životnih lekcija, ali ne treba dolivati ulje na vatru. Moj savet Ovnovima je da slede svog partnera ida se ne trude po svaku cenu da budu glavni", kaže astrolog.

Bik

"Bikovima je fantastičan period i mesec za ljubav, Venera ulazi u Ribe. One su nerealne i kad neka planeta uđe i njih to je sve pojačano pet puta, a posebno Venera koja je prirodno egzaltirana. To znači i da bi neka ljubav mogla da se razvije iz prijateljstva, da će Bikovi da budu malo zaneseni, a posebno oni koji se bave nekim kreativnim zanimanjem. Bikovi će da blistaju, a ovo će biti i idealan period za početak nove ljubavi."

Blizanci

"Blizancima je dobar period za biznis. Međutim, Merkur im je blizu Sunca što znači da treba da se drže nekog šefa, nekog direktora i da mu nikako ne oponiraju sve dok ne počne da se bavi nekim drugim stavrima. Blizanci će tada moći da se bave onime što ih zanima i u čemu uživaju. Ne bih im savetovao da sami sebi komplikuju život."

Rak

"Rakovi su ušli u dobar period i ove planete mogu malo da im zakomplikuju život pod uslovom da preteraju u svojoj želji za slobodom. Rakovi su izašli iz nezgodnog perioda, malo su udahnuli život punim plućima, a Venera u devetoj kući hoće da idealizuje ljubav, a to nikad nije dobro. Fantastičan im je period za ulepšavanje kuće, ali i sebe, za putovanja, za početak trudnoće..."

Lav

"Lavovi su generalno u dobrom periodu, ali ovaj današnji aspekt - Marsa agresije i Saturna straha, može da im napravi problem. I molio bih Lavove da naredna dva dana ne ulaze u neke teške razgovore, svađe i posebno da ne krive partnera i da ne stvaraju veći problem neko što jeste. Sačekajte dva dana da prođe 'frka', biće sve mnogo bolje. Fokusirajte se na posao i biznis."

Devica

"Ulazi im Venera u polje braka, partnerstva, one bi ne da se zaljube već da se za dva dana udaju, a to je totalno atipično za njih. Previše je energije u njihovom polju partnerstva, prosto im je potreban neko da se osećale ispunjeno, ostvareno, srećno i zadovoljno. A to će u narednih mesec dana imati priliku i da ostvare."

Vaga

"Njima je super period za pare. One znaju sa najmanje para da se osećaju najbogatije, kako da se namontiraju i obuku. One su rođeni stilisti i za sebe i za druge. Nije im potrebno mnogo para da bi sijale, a ovaj period im je fantastičan."

Škorpija

"Škorpije imaju Mars i Saturn u četvrtoj kući i to im daje potencijalne probleme sa porodicom, roditeljima i nekretninama. To treba nekako da reše. Biće i ljubavi, jer često i u tim najgorim situacijama se desi da se pojavi ljubav za dva dana. Venera u Ribama je njihovo peto polje, polje sreće i definitivno će privući, posebno ako su sami, u ovom periodu najzanimljiviju osobu na svetu."

Strelac

"Strelčevima je odličan period za početak rešavanja pitanja porodice. Skoro 90 osto slobodnih Strelčeva, onih koji nisu u braku, razmišljaju kako da formiraju porodicu. Usredsređeni su i na nekretnine i stanove, na kupovinu istih i njima je ovo idealan period za započinjanje tih aktivnosti koje će u toku ove godine realizovati."

Jarac

"Jarčevima nije sjajan period jer postoji mogućnost da kupuju stvari koje im nisu potrebne, zbog Marsa u njihovoj prirodnoj drugoj kući. Pokušajte da sakrijete od sebe svoju bankovnu karticu ili novčanik i da kupujete samo ono što vam je potrebno u ovom periodu da se ne biste kajali."

Vodolija

"Njima je ovaj aspekt Saturna i Marsa u prvom polju crveni alarm koji kaže da 'u toku jednog dana treba da se jednom oznojite i jednom osetite glad'. U prevodu znači da bi trebalo da se bave fizičkim aktivnostima. Jer gde je Mars, ako nema fizičke aktivnosti, ima bolova, ukočenosti i zdravstveih problema. A Saturn u Vodoliji je fenomenalan, tu vlada. Što više aktivnosti - bićete srećniji izdraviji, a možda se i zaljubite na nekom džogingu."

Ribe

"Venera je u njihovom znaku, tu im je već Jupiter koji im daje sreće, one ima da zrače! Sve i da hoće da se sakriju, neće moći, jer mame poglede i prosto iz njih nešto isijava. One su po meni najposebniji znak Zodijaka, imaju tu neku misiju koje nisu svesne. Kod njih postoji mogućnost i nekog novog poslovnog angažmana, ali tek kao ideja o kojoj će razmišljati do druge polovine aprila. Ono što se sad dešava će biti jako korisno za ostatak godine", zaključio je astrolog Veličković.