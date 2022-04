O FOTKAMA KAMILE KABELJO U BIKINIJU CEO SVET PRIČA: Nazvali je BEBOM OD KITA, a njen iskren odgovor sve zapanjio

Kamila Kabeljo pojavila se u kupaćem kostimu na plaži, a mreže se usijale...

Izvor: Profimedia

Pevačica kubanskog porekla Kamila Kabeljo (25) koja je svaki put kada njene fotke sa plaže osvanu na mrežama na meti hejtera zbog "debljine" i celulita, i ovog vikenda je naišla na oštre kritike. Pevačica je bila na plaži u Majamiju, a kako je nosila minijaturni bikini, sve njene "nesavršenosti" su došle do izražaja, što su zli jezici brže bolje iskoristili da je "opljuju".

"Ovoj žena hitno treba teretana", "Prilično je obla", "Svakako nije primer kako se zdravo hraniti", "Izgleda kao beba od kita", "Treba da smrša bar 15 kilograma pre nego što sledeći put ode na plažu", komentarisali su na mrežama

Za razliku od ranijih puta kada se nije upuštala u polemiku sa hejetrima, Kamila je ovog puta rešila da kaže šta joj je na duši... Na Instagramu je objavila poduži tekst u kom je opisala kako se svaki put oseti kada vidi ovakve uvrede na račun svog tela...

"Svaki put kada odem u ovaj klub na plaži u Majamiju, postanem meta paparaca - nekako uvek saznaju kada dođem, uhvate me u bikiniju i svaki put se osetim veoma ranjivo i nespremno. Nosila sam bikini koji mi je bio premali i nisam obraćala pažnju na to kako izgledam, ali onda sam videla fotografije na mrežama i komentare i postala sam jako uznemirena. Podsećam sam sebe da su na moje samopoštovanje uticale misli koje je oblikovala kultura, a ne moje sopstvene. Kultura koja je toliko navikla svet na ideju o tome kako izgleda 'zdravo' žensko telo, a koja je apsolutno nestvarna za puno, puno žena. Fotošop, restriktivne dijete, preterivanje u vežbanju i biranje uglova koji čine da naša tela izgledaju drugačije nego u stvarnosti i u svom prirodnom obliku - kada duboko udahnemo, kada pojedemo nešto, kada nas 'udaraju' talasi...", kaže mlada pevačica i dodaje:

"Podsećem sebe na sve to, slušam podkaste o intuitivnoj ishrani, pratim žene koje prihvataju svoj celulit, strije, stomak, nadimanje i promene težine... a ipak, ja sam slobodna žena u svojim 20-im usred proklete tone promocija i želim da osećam kao da izgledam 'dobro'", nastavila je Kamila i objasnila šta je najviše pogodilo kada je pokušala da izgleda prihvatljivo...

"Danas sam nabavila nov bikini, presladak je, stavila sam sjaj za usne i nisam jela ništa kalorično pre nego što sam otišla na plažu jer sam znala da će se sve pretvoriti u fotošuting. Držala sam stomak toliko jako uvučenim da su me trbušnjaci boleli, nisam disala i jedva da sam se nasmejala i bila sam konstantno svesna gde su aparati da nisam mogla da se opustim i uživam u prirodi. Pokušala sam da se pretvaram da ih nema, ali nisam to mogla i jednostavnom sam uvlačila stomak svaki put kad bih išla od ležaljke do vode", nastavila je ona.

"Znala sam da ću izgledati 'dobro' na fotografijama i mislila sam da ću se osetiti ispunjeno, a ipak nikada se nisam gore provela na plaži. Osetila sam tugu i prazninu jer su misli ove kulture postale moje misli. Želim da pričamo o ovome zato što vidimo fotografije žena i hvalimo kako izgledaju dobro, fit ili 'zdravo', ali šta je zdravlje ako ste toliko fokusirani na to kako izgleda vaše telo da mentalno zdravlje trpi i ne možete da da uživate u životu. Kome uopšte pokušavam da budem privlačna i da li sam privlačna sebi ako ne mogu da se opustim i uživam u prelepom danu na plaži? Nažalost, još nisam na toj tački u kojoj ne dajem ni pet para za tuđa mišljenja. Intelektualno, znam da to kako izgledam ne određuje koliko sam srećna, zdrava ili seksi. Emocionalno, poruke koje dobijam od sveta glasno odjekuju u mojoj glavi. Ironično, sve te terapije, sav taj težak rad na sebi jeste da bi se osećala isto kao kada sam kao sedmogodišnja devojčica išla na plažu. Čeznem za njom sada. Bila je srećna, blesava, disala je punim plućima pretvarajuči se da je sirena, slobodna", zaključila je tužno pevačica.

Njena objava naišla je na pregršt podrške od drugih žena koje se isto tako osećaju kao "robovi" ovog imperativa lepote i savršenosti, a koji sprečava ljude da uživaju u životu, da se raduju, pa i da budu zdravi.