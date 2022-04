KUPILA NOVI BIKINI, PA SE ŠOKIRALA UPOZORENJEM NA ETIKETI: Niko ne razume čemu ovaj kupaći služi! (FOTO)

Kupila bikini, pa ostala u čudu kada je videla šta piše na etiketi!

Izvor: TikTok/Screenshot/geeayling

Kada kupujete kupaći kostim, uglavnom ne zagledate previše etikete na kojima je uputstvo za održavanje kupaćeg, već samo obratite pažnju na veličinu. Međutim, mogli biste da se iznenadite, baš kao žena po imenu Džordžija Ejling, koja je bila zapanjena kada je videla na etiketi bikinija natpis da ne sme da se kvasi!?

Ona je kupila roze bikini brenda PrettyLittleThing, a onda ostala zaprepašćena kada je videla da na etiketi piše da je kupaći namenjen "samo za poziranje pored bazena", te da ne sme da se kvasi.

"Ne kvasi me – samo poziranje pored bazena", piše na kartončiću prikačenom za kupaći, koji je prilično razbesneo Džordžiju.

"Pokušavam da shvatim zašto bih želela bikini koji ne smem da ukvasim", napisala je ona na TikToku.

Izvor: TikTok/Screenshot/geeayling

Mnoge je takođe iznenadio ovaj njen video, pa su komentarisali da se "pitaju kako se onda taj bikini pere".

"Vlakna će se rastvoriti ako ih ukvasiš, srećno ti bilo sa pranjem", poručila joj je jedna devojka, dok su brojni ljudi izrazili svoj bes što ovaj kupaći kostim ne služi svojoj svrsi.

"Eto, to je brza moda. Kako mogu da naprave odeću za bazen, ali ne baš za bazen, nego samo za Instagram fotku? To je ludost", "ovo me baš razbesnelo", pisali su.

Međutim, ima i onih koji su "branili" bikini te su se u komentarima javile devojke koje tvrde da imaju isti kupaći kostim, da su se kupale u njemu i da se ništa nije desilo.