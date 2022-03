MOLILA SAM SE DA BUDEM ŽIVA SUTRA! Influenserka o borbi sa teškom bolešću - prvi simptom je BOLAN ODNOS sa dečkom!

Moli Mej Hag, slavna influenserka i kreativna direktorka jednog od najpoznatijih modnih brendova, otvorila je dušu o borbi sa endometriozom.

Izvor: YouTube/MollyMae/Screenshot

Popularna influenserka Moli Mej Hag, koja se proslavila učešćem u britanskom rijaliti programu "Love Island" i koja je kreativna direktorka poznatog modnog brenda "PrettyLittleThing" od 2021. godine, otkrila je kako izgleda njena borba protiv endometrioze.

To je oboljenje koje karakteriše rast sluznice - endometrijuma van materice gde se uobičajeno nalazi.

Ona je u snimku koji je objavila na svom Jujtub kanalu, ispričala da je zbog ovog oboljenja pomislila da će umreti zbog nepodnošljivog bola. Otkrila je sve o svojim simptomima pre nego što je podvrgnuta operaciji ranije ove godine.

U video snimku pod nazivom "Moj život sa endometriozom", influenserka je odgovorila na pitanja koja su joj poslali fanovi, a koja su vezana za njeno iskustvo sa bolnim stanjem.

Endometrioza pogađa oko 10% svetske ženske populacije i uzrokuje rast sluznice materice na drugim mestima u telu, uključujući jajnike i jajovode. Kako je istakla, simptomi su bili poput osećaja da ju je "udario automobil".

"Ne mogu da objasnim nivoe bola koje sam iskusila. Zapravo, znala sam da u više navrata zovem Hitnu pomoć zbog nepodnošljivog bola koji sam imala", rekla je Moli i dodala:

"Samo sam ležala i razmišljala da li ću preživeti do sutra. Plašila sam se da se neću probuditi sledećeg dana. Bilo je tako, tako užasno", otkrila je influenserka.

Osim toga, ona je govorila i o "mučnom seksu" sa dečkom Tomijem Fjurijem, kojeg je upoznala dok je učestvovala u rijalitiju.

"Moja dva glavna simptoma su bili mučni menstrualni ciklusi i mučan seks. Biću iskrena, verujem da je bolni seksualni simptom ono što me je navelo da rešim svoj problem. Ne samo da sam to radila za sebe, što je očigledno glavni razlog, već sam pokušavala da to uradim i za Tomija", rekla je Moli.