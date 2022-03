DJEVOJKA MI JE REKLA DA JOJ TREBA 17 CM: Dečko zabrinut da mu je "mali" – Nabila mi je komplekse, TO ME UBIJA

Muškarac pati jer ima mali polni organ, a za sve je krivo ono što mu je djevojka rekla...

Izvor: Shutterstock/Reddit/screenshot

Da veličina penisa u značajnoj mjeri utiče na samopuzdanje kod muškaraca, potvrdio je i jedan muškarac iz Srbije koji je na društvenoj mreži Reddit otvoreno pričao o kompleksima koje ima upravo iz ovih razloga.

U grupi na ovoj društvenoj mreži po nazivu "r/Serbia", a gdje ljudi iz Srbije i regiona diskutuju o različitim temama, od toga zbog čega se najviše kaju u životu pa nadalje, ovaj muškarac je ispričao šta mu je na duši...

"U poslednje dvije, tri godine sam postao veoma nesiguran zbog svog pen**a. Tu sam negdje ispod prosjeka, a nije ni da je baš mali, 12-13 cm otprilike. Malo ga je teško izmjeriti jer ide ravno gore i ne mogu da ga savijem pod uglom od 90 stepeni", započinje svoju ispovjest ovaj mučkarac i dodaje:

"Svi kažu da treba da budemo odgovorni za svoje nesigurnosti i kako veličina nije bitna, a ne može da prođe ni jedan je**ni dan da ne vidim kako neko spominje "big dick energy", ismijava nekog ko ima mali pe**s ili veliča velike."

Problem je očigledno djevojka koja je samo pojačala njegovu nesigurnost.

"Jedno od prvih pitanja koje mi je djevojka postavila kad me je upoznala je bilo: 'Koliko ti je?', a ja nisam htio da joj kažem jer je rekla da je njoj potrebno 17 cm. Sada kad smo zajedno, govori mi kako me voli i kako je moj pe**s dovoljan. Evo, tužite me što u to ne vjerujem", kaže on i dodaje kako situaciju samo pogoršavaju poznate muzičarke, najčešće reperke poput Kardi Bi, Dodže Ket i Rijane, koje neprestano pjevaju o tome kako žele muškarca sa velikim polnim organom.

"Kad ljudi vide da je neko agresivan ili vozi veliki auto, kažu: 'Sigurno ima malen pe**is'. Onda odem na Internet da vidim šta ljudi misle, i vidim kako dosta njih kažu da mogu da pređu preko malog pe**sa ako tu osobu vole. Znači da jedan dio mog tijela koji nikada neću moći da promijenim je nešto preko čega treba da se pređe. Znači, ako me neko ne voli, moj pe**s nikad neće biti dovoljan. Na primjer, ako samo zelim da imam se*s. A i ako me voli, na moj pe**s se i dalje gleda kao na manu. Nešto što treba da se drugim stvarima nadoknadi", kaže ovaj muškarac.

"Ja smatram da treba da voliš svaki centimerar tela svog partnera, a znam da jedan dio mog tijela, koji NIKAD neću moći da promijenim, ne zaslužuje da bude voljen. Moja djevojka mora da pređe preko toga da mi je pe**s premalen, jer su drugi djelovi mene dovoljni. I to me ubija iz dana u dan", iskreno kaže.

Njegova objava izazvala je pregršt komentara na ovoj mreži i, sasvim neočekivano,mnogi su mu pružili podršku i istakli da nema potrebe da se stidi. Naravno, uradili su to kroz humor, pa je tako jedan korisnik napisao:

"Ja sam tih 12 cm riješio tako što nemam se*s."

Mnogi su mu objašnjavali da je sve to uticaj društvenih mreža i da je sve "foliranje", ali mnogima nije bilo jasno kako je njegovoj djevojci uopšte palo na pamet da mu postavi takvo pitanje... Sigurno se šalila, zaključili su.

"Nažalost, bila je ozbiljna. Pitala me je, jer joj je prvi momak imao mali i nije bila zadovoljna. A bili su zajedno tri godine. E to mene muči, da nisam dovoljan, a ipak je sa mnom zbog drugih razloga", odgovorio je on iskreno, a evo šta su mu drugi rekli:

"Kralju, ne znam dovoljno o cijeloj priči i o vašem odnosu, ali mene da je riba pitala u početku koliki mi je, dobila bi šut kartu. Iskreno, takvo pitanje je velika crvena zastavica. Prosječna veličina pen**a je 13-14 cm. Tako da tvoj je tu negdje, odnosno sasvim dovoljan!"