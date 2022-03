REDOVNO PIJETE LEKOVE, ALI NIKAKO NE USPEVATE DA OBORITE PRITISAK? Stručnjaci otkrili gde GREŠITE, evo šta je SPAS

Kako se javlja rezistentna hipertenzija i kako se leči.

Visok krvni pritisak ili hipertenzija dovodi do povećanog rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Promena životnih navika je često prva linija odbrane od visokog krvnog pritiska, ali ako to ne pomogne, lekovi su obično sledeći korak. Nažalost, neki ljudi kojima je dijagnostikovana hipertenzija veoma teško i pored terapije snižavaju pritisak, a procenjuje se da 20 do 30 odsto obolelih razvije ono što lekari nazivaju "rezistentnom hipertenzijom".