PUCA VAM GLAVA I SKAČE VAM PRITISAK? Dr Radović objasnio neočekivani UZROK ovog problema, a rešenje je jednostavno!

Izvor: fizkes/Shutterstock.com

Fizijatar dr Žarko Radović objasnio je specifične simptome problema s leđima, posebno vratnom kičmom, koji mogu da zbune pacijente. Možda niste znali da uklješteni nerv može da se manifestuje varijacijom krvnog pritiska, ali je i to moguće. Fizijatar, koji je ranije ispričao kako bol ili često mokrenje mogu biti simptomi problema s donjim delom leđa, sada je objasnio specifične znake uklještenog nerva.

"Problem diska L4-L5 manifestovaće se bolovima i grčevima u nožnom listu, koji se ponekad spušta sve do zgloba. L1-L2 disk daje bol kroz butinu, pacijent mora da odmori posle sto metara hoda. Ukočenost se često događa i tada popijemo lek, ali ako bol prođe, najčešće ne uradimo ništa. Uklješteni nerv daće jasnu simptomatologiju duž cele noge", rekao je on.

Dr Radović je rekao da je iznenađujuće da će problem s vratnom kičmom dati simptome kao što je visok pritisak.

"Ako pričamo o vratnoj kičmi, koja drži glavu i najpokretljiviji je deo kičmenog stuba, degenerativne promene daće vrlo neobične simptome. Sužen prostor diska izazvaće zujanje u ušima, nesvesticu, glavobolju, stalni umor i iscrpljenost, ali i varijacije krvnog pritiska ili tegobe pri disanju", rekao je on.

Kako dolazi do ovakvih simptoma? Vratna kičma zadužena je, između ostalog, i za inervaciju dijafragme koja će izazvati probleme sa srcem ili plućima.

Izvor: TV Prva

"Kroz pršljenove C5 i C6 inerviše se dijafragrma, i kada na tim pršljenovima imamo problem, dijafragma se podiže i vrši pritisak na srce i pluća. Tada se javljaju bolovi, glavobolja, pa čak i otežano disanje. Idemo kod kardiologa, pulmologa, a problem imamo u kičmi", rekao je on.

"Jako je to specifična simptomatologija, posebno kod vratne kičme, jer će nastati i glavobolje. Pacijenti se jave i kažu da ih boli teme, potiljak, da se osećaju kao da ih bole oči, i sve to izaziva i jednu opštu napetost. Pacijenti se brinu i to ih pritiska, zbog čega možemo da kažemo da dolazi i do simptoma depresije", rekao je dr Radović.

Šta uraditi ako imamo ovakav problem? Doktor savetuje da se odmah uradi magnetna rezonanca, na osnovu koje će se dalje odrediti terapija.

"Dobro je što se u savremeno vreme najveći broj diskus hernija rešava bez operacije. Dekompresiona terapija kičme, savremene procedure istezanja, daju odlične rezultate. I položaj tela, kada sedimo, moramo zadnjicu postaviti što više unazad, isprsiti se, vratiti ramena unazad", rekao je on.

Fizička aktivnost je važna za kičmu, ali ne smemo da preterujemo, upozorio je fizijatar.

"Potrebna vam je jača šetnja, ali ne trčanje. Pola sata, do 45 minuta brze šetnje povoljno utiče na kičmu. I pazite kada trenirate, nekada pacijenti kažu da ih bole leđa, pa još više i jače vežbaju, ali to nije dobro. Samo ćete, osim bolova, imati i upalu", rekao je dr Radović.