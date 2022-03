9 SIMPTOMA UPOZORAVAJU NA STRAŠNU DIJAGNOZU – JETRA OTKAZUJE! Bar 4 svi ignorišemo, ne znamo da nam je ZDRAVLJE UGROŽENO

Saznajte koji su simptomi bolesti jetre!

Jetra je ključni organ digestivnog sistema, odgovorna je za čišćenje toksina iz krvi, obradu lekova, proizvodnju žuči, skladištenje glukoze, proizvodnju proteine za zgrušavanje krvi, a pomaže i pri varenju masti.



To je takođe organ koji je sposoban da regeneriše ćelije do određenog stepena, međutim ako se ponovo ošteti, to dovodi do upala, pojave ožiljaka i ciroze. Jetra se "skuplja", a tkivo postaje "tvrđe i gućše", zbog čega počinje slabije da funkcioniše. Veliki unos alkohola ili toksina, ishrana bogata mastima i neke virusne infekcije, kao što je hepatitis, mogu da izazovu oštećenje jetre.