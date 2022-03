STUDENTKINJA SE NAPILA ZBOG RASKIDA SA DEČKOM, PA SE SVA OSULA: Češala sam se kao luda, dijagnoza me je ZAPREPASTILA!

Iako je mislila da je osip po telu zadobila zbog stresa jer je raskinula sa dečkom, studentkinja je saznala da boluje od smrtonosnog stanja.

Izvor: Shutterstock/fizkes

Kada se osećala iscrpljeno, devetnaestogodišnja Zara Barton iz Engleske, bila je ubeđena da je reč o umoru koji je sastavni deo studentskog života. Ipak, ona je otkrila da je raskinula sa dečkom i da ju je to mnogo pogodilo, zbog čega je nedeljama konzumirala alkohol kako bi zaboravila bivšeg.

Kada je koža počela da je svrbi, mislila je da ima dermatološki problem, zbog čega se obratila lekaru. On joj je prepisao kreme, ali simptomi su se znatno pogoršali.

Zara je na ključnoj kosti dobila izraslinu debljine oko 2 cm, a potom je zadobila osip u predelu vrata i nogu. Ona je svoj svrab opisala tako da je zbog silnog češanja zadobila modrice, a nakon brojnih analiza, Zari je dijagnostikovan rak limfnog sistema.

Svaka treća osoba ima svrab kože, ali neobjašnjiv gubitak težine, noćno znojenje, povišenje telesne temperature, gubitak apetita i zamor su osnovni simptomi ovog karcinoma.

"Mislim da ako ljudi prepoznaju simptome, da dosta oklevaju da li da odu kod lekara misleći da je to 'sigurno ništa strašno'. Ja nikada ne bih rekla da svrab kože može da bude prvi simptom raka", rekla je studentkinja i objasnila:

"Na samom početku kada sam dobila svrab, pomislila sam da je samo neka iritacija, ali kako je sve trajalo, bila sam sigurna da nešto nije u redu. Zato je važno da budete uporni ako i dalje osećate iste simptome", rekla je Zara.

Osim toga, studentkinja je napomenula da je nailazila na lekare koji su govorili da je ona "mlada i zdrava" i da nema potrebe da se brine.

"Češala bih se konstantno bilo gde na mom telu: ruke, noge, stopala, bilo gde. To bi me bukvalno izludelo. Postajalo bi mi vruće i nepodnošljivo. Ništa nisam mogla da učinim da prestane. Imala sam kreme koje sam stavljala, ali sam ponekad ležala sa hladnim oblogama i lepezom u nadi da će biti makar malo podnošljivije", objasnila je ona.

"Prošla sam kroz prilično uznemirujući raskid u maju 2021. i za to vreme imala sam jak osip od stresa, pa sam pomislila da se to možda nastavilo. Mislila sam i da to nastaje zbog sati provedenih na fakultetu, redovno pijem i da verovatno ne jedem onako kako bi trebalo. To su bile samo stvari o načinu života koje su me tada navele da pomislim 'da se hranim zdravije, više spavam i ne izlazim toliko, onda se ovo možda ne bi desilo'", rekla je ona.