NIKAKO NE RADITE OVE STVARI POSLE 40. ROĐENDANA! Doktor otkrio najvažnije savete, jedan je ključan za MUŠKARCE

Doktor otkrio šta ne treba raditi posle 40. rođendana da bismo bili zdravi, puni energije i dugovečni!

Izvor: Instagram/drjerrybailey

Doktor opšte prakse, dr Džeri Bejli, otkrio je pet stvari koje ne treba raditi posle 40. rođendana. Neke od njih vezane su za ishranu, neke za način života, ali jedna i za suplemente o kojima stalno slušamo. Evo šta ne treba raditi posle 40. rođendana ako želite da u srednje doba uđete zdravi i puni energije!

1. Previše sedite

Ako ne vežbate, ili barem ne šetate, pravite veliku grešku jer je fizička aktivnost ključna za zdrave krvne sudove.

"Počnite već danas, ako nemate plan vežbanja. Fizička aktivnost nas održava mladim, bori se protiv disbalansa hormona koji se događa kako starimo, i omogućava nam da održimo mišiće zategnutim, a masno tkivo na minimumu", rekao je doktor Bejli.

2. Ne istežete se

Ako ne radite istezanje, posebno ako ste muškarac, pravite veliku grešku za zdravlje. Kada su hormoni u pitanju, testosteron zateže mišiće, ligamente i tetive, što sve dovodi do bolova u mišićima, leđima i opšteg osećanja ukočenosti.

Izvor: YouTube/Tone and tighten

Doktor svojim pacijentima uvek savetuje istezanje kao aktivnost koja blagotvorno utiče i na telo, i na duh.

3. Jedete "veštačku" hranu

Procesuirana, fabrički proizvedena i zapakovana hrana izaziva brojne zdravstvene probleme ako se konzumira svakog dana. Puna je soli, šećera i aditiva za produžavanje svežine zbog čega izaziva hronične upale i pokreće lavinu loših reakcija u organizmu.

"Jednostavno je, prestanite da jedete hranu koja dolazi u kutiji, kesi ili konzervi. Takva hrana stavlja pankreas pod stres, utiče na nivo šećera u krvi i broj masnih ćelija, i podiže rizik od bolesti kao što je dijabetes", upozorio je doktor.

4. Pijete

Posle 40. rođendana trebalo bi da se "pozdravite" sa alkoholom, barem sa njegovim čestim konzumiranjem, upozorava doktor Bejli.

"Osim o telu i kilogramima, trebalo bi posle 40. godine povesti računa i o zdravlju mozga i nervnog sistema. Mnogim pacijentima savetujem da potpuno izbace alkohol u okviru rutine brige o sebi, da olakšaju posao jetri, smanje masne naslage oko struka i odlože kognitivne poteškoće", rekao je doktor.

Izvor: Jelena Zelen/Shutterstock.com

On se složio da povremeno i umereno konzumiranje alkohola ne predstavlja toliki problem, ali je upozorio da često i neumereno ispijanje alkoholnih pića podiže rizik od bolesti jetre, kancera kao i Alchajmera i demencije.

5. Uzimate suplemente na svoju ruku

"Ako niste uradili detaljne analize koje bi pokazale šta tačno vašem organizmu nedostaje, pravite veliku grešku. Uzimanje suplemenata na svoju ruku vaš organizam ispunjava 'filerima', odnosno supstancama koje nemaju aktivno dejstvo. Ako kupujete jeftine suplemente i ne vodite računa o njihovom sastavu, to je kao da igrate rulet - ne znate šta ćete dobiti niti da li je to bezbedno za vas. Neki od tih suplemenata sadrže zanemarljivo male količine vitamina i minerala, i bilo bi vam potrebno deset do 15 puta više od preporučene doze da biste napravili razliku", rekao je dr Bejli.