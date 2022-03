SVI IMAJU SIMPTOME KORONE, A NEGATIVNI SU: Problem se krije u našim USTIMA - dr Biserka otkrila jezivu istinu!

Mnogi se pitaju zašto osećaju iste simptome kao kod korone iako su negativni na testovima, a doktorka objašnjava šta sve stoji iza toga.

Izvor: Youtube/Prva/Screenshot

U ovom periodu mnogi se žale na simptome visoke temperature, malaksalosti, kašlja, a da su negativni na kovid testove. Neki su čak spremni da se testiraju i po nekoliko puta, a doktorka Biserka Obradović ističe da nema potrebe za tim.

Gostujući u "Jutru" na Prvoj, doktorka je otkrila šta zapravo stoji iza ovih simptoma, u čemu najviše grešimo kada je lečenje u pitanju, a onda je razbila i neke od najvećih zabluda koje "vladaju u narodu".

"Mi imamo dve situacije. Jedna situacija je prolećni umor i zamaranje, a druga situacija je da skoro nema čoveka koji nije imao kovid, vrlo je mali broj takvih ljudi. Naravno da je došlo do pada imuniteta, to je postkovid reakcija. Ipak, važno je da znate da samo u našim ustima ima više bakterija nego u kupatilu. Svi zaboravljamo da je tu naše zdravlje. U njima, nećete verovati, ima preko 700 vrsta raznih mikroba. Ima više bakterija u našem organizmu nego što najmnogoljudnija zemlja ima stanovnika", rekla je dr Obradović i objasnila:

"Naravno, tu ima dobrih bakterija, ali i onih patogenih koje su izazivači mnogih upala. To su one sekundarne infekcije koje se javljaju posle kovida i vrlo često imamo gnojne angine koje izazivaju jako visoke temperature. Ljudi odmah misle da je kovid i po nekoliko puta se testiraju, a nema potrebe za tim", rekla je doktorka.

Ključ je u jačanju imuniteta, ali suplementacija nije dovoljna.

"S druge strane imamo sekundarne virusne infekcije koje napadaju naš organizam, a mi ih u narodu zovemo prehlada. Ljudi su uglavnom zaboravili da jačaju svoj imunitet. Misle da je dovoljno da popiju suplemment, cink, vitamin D ili C i misle da su svoj imunitet zadovoljili. Ne, naprotiv, oni ruše svoj imunitet mnogim stvarima. Za dobar imunitet potreban je dobar san i ne treba da ga rušimo velikim količinama energetskim napicima, kafom", objasnila je dr Obradović, ističući da svako treba da uvede fizičku aktivnost u svoj život, pa makar to bila i šetnja.

Usta su ogledalo našeg zdravlja.

"Ispiranje usta ne treba da bude zbog lepog daha. Sada, kada nosimo maske, mi čuvamo bakterije u ustima i one se na taj način razmnožavaju, a nikako ih ne izbacujemo. Moramo jedno desetak minuta da držimo tečnost u ustima - žalfiju, kamilicu, pa makar to bio i gutljaj rakije ili sredstvo za ispiranje. To pogotovo treba da radite kad se vratite sa posla, kad ste nosili masku i bili u kontaktu sa ljudima, jer na taj način uništavate bakterije. Jedan moj kolega je stalno imao upalu grla, a kada je počeo ovo da primenjuje svakog dana, nikad ga više grlo nije zabolelo", rekla je doktorka.

Najveće greške za koje mislimo da su rešenja

"Obično smo navikli da kada nas boli grlo, popijemo panklav, a tad ste samo zagasili požar. Niste uništili bakterije, onda dođete kod nas, uradimo bris grla i na kraju se ispostavi da imate 30% streptokoka. Grlo može da vas ne boli, ali ćete biti dobar kliconoša", rekla je dr Obradović.

"Kada dođe do povraćanja, nećemo koristiti lekove, već treba da dozvolimo izbacivanje toksina iz organizma sve dok ima hrane. Kada nema hrane koju treba da izbacimo, onda uzimamo lek koji sprečava povraćanje".

"Kada je reč o dijareji, uzećemo probiotik i vodićemo računa o ishrani koja će dva, tri dana biti dijetalna i bazirana na barenim namirnicima, nećemo uzimati sok. Mi kada kažemo da uzimate tečnost, misli se na jednu kašičicu. Ne mislimo na gutljaj jer gutljaj može biti veliki, pola kašike je do 7.5 ml, a jedna mala kašikica je do 5 ml. Ako u trenucima kada je želudac nadražen, a uzmemo više, želudac želi to da izbaci", napominje doktorka.

Prolećni umor postoji

Mnogi sumnjaju u postojanje prolećnog umora, a dr Biserka ističe da on zaista postoji, samo da je ranijih godina bio primetniji jer danas svi koriste suplementaciju.

"Mi imamo i nagle promene vremena koje izazivaju mnoge simptome koji su zasnovani i na hormonima. Prolećni umor zaista postoji i najviše pogađa osobe kod kojih hormonski status nije u disblansu, pogađa decu, hroničare, jer naglom promenom vremena povećava se intenzitet hroničnih bolesti, dolazi do pada ili povećanja krvnog pritiska, može doći do dehidratacije i baš u proleće moramo voditi računa", upozorila je dr Obradović.

"Često imamo priliku da u autobusu vidimo da mlada osoba kolabira. Moram da skrenem pažnju da tada nikako ne zalivamo tu osobu, ne šamaramo. Hladna voda sužava krvne sudove, osoba će se opet onesvestiti. U 90% slučajeva je došlo do niskog pritiska i mozak je ostao bez hrane i mi moramo mozgu da dodamo hranu. To ćemo postići tako što podižemo ruke i noge da krv iz ekstremiteta dođe do mozga. Ako smo u mogućnosti, moramo osobi da damo slano, nikako slatko kao što to mnogi rade", objasnila je doktorka.