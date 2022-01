KAD PRITISNETE DLANOVE, KOŽA POBLEDI I FLEKE NESTANU? Ako ste ovaj simptom primetili na rukama, hitno se obratite lekaru

Simptomi bolesti jetre mogu se videti na rukama.

Izvor: Shutterstock/artapartment

Jetra igra važnu ulogu u funkcionisanju organizma, od toga kako naše telo vari hranu, pa do izbacivanja toksina. Zovemo je prečišćivačem, i ne ber razloga. Kod osoba koje imaju neko oboljenje jetre, njena funkcija je poremećana što znači da ne radi kako treba, a posledice mogu biti ciroza, pa čak i otkazivanje ovog organa. Zato je važno da na vreme uočite prve simptome da vam jetra ne radi kako treba.

Iako veza između zdravlja jetre i kože možda nije očigledna, stručnjaci kažu da su lezije na najvećem organu na ljudskom telu često prvi znak problema sa unutrašnjim organima.

"Promene na koži mogu biti prvi znak bolesti jetre. Prepoznavanje ovih znakova je ključno za ranu dijagnozu“, stoji u studiji Klivlendske klinike.

Promene na koži su iznenađujuće česte kod ljudi sa oboljenjem jetre, bezmalo polovina ih ima. Dakle, 43 odsto ljudi sa alkoholnom cirozom ima lezije kože.

Stručnjaci prave razliku između ovih lezija i takozvanih Birovih fleka. To su male hipopigmentirane fleke nepravilnog oblika na rukama i nogama. Verovatno ste ih često viđali na sopstvenim rukama do sada, podsećaju na "prošaranost" na koži usled hladnoće. Kada ih pritisnete, one nestaju.To je zato što ovaj poremećaj ne utiče direktno na pigmentaciju.

"Birove fleke" su verovatno posledica zapaljenja kože i vena, što dovodi do poremećene cirkulacije. Dok bolest jetre može da se manifestuje u vidu ovakvih promena na koži, stručnjaci Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) primećuju da su mnogi slučajevi idiopatski, što znači da je osnovni uzrok nepoznat. U retkim slučajevima su deo sistemske bolesti.