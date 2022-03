ZAŠTO MNOGI MOKRE ODMAH NAKON SEKSA: Važno je da li ste muškarac ili žena - jedni moraju da OBRATE PAŽNJU!

Potreba za mokrenjem odmah nakon seksualnog odnosa je česta pojava, a da li ste se ikada zapitali zašto dolazi do nje?

Tokom seksualnog odnosa, telo prolazi kroz mnogobrojne promene. Jedna od reakcija, koja može vrlo često uslediti, jeste mokrenje nakon intimnog odnosa. Iako kod nekih ova potreba može biti snažna i trenutna, kod drugih ljudi se može javiti i nekoliko minuta posle seksa.

Ipak, ovu potrebu ne treba da ignorišete, a uobičajena zabluda koja vlada jeste da mokrenje sprečava trudnoću, što je daleko od istine.

Osim toga, važno je napomenuti da vlada mišljenje da je mokrenje nakon seksa dobro za zdravlje, posebno za žene, jer se na taj način izbacuju bakterije i smanjuje rizik od infekcija urinarnog trakta.

Zašto dolazi do mokrenja nakon seksa?

Tokom seksualnog odnosa, bakterije se kroz mokraćni kanal šire prema bešici, a uriniranjem nakon seksa zapravo "čistimo" mokraćni kanal od tih bakterija.

Mokraćna cev kod žena je mnogo bliža vagini i anusu, što znači da bakterije lakše mogu preći u nju. Osim toga kraća je nego što je to slučaj kod muškaraca, što znači da bakterije lakše mogu doći do mokraćnog mehura.

Upravo zbog toga, mokrenje kod muškaraca nije toliko važno kao što je to slučaj kod žena. Iako još uvek ne postoje naučni dokazi da mokrenje pomaže u sprečavanju urinarnih infekcija, za sada nije poznato ni da odmaže.

Infekcija urinarnog trakta može da se dogodi bilo kome, bez obzira na pol. Ipak, činjenica je da su žene sklonije ovim infekcijama.

Koliko brzo nakon seksualnog odnosa treba mokriti?

Ne postoji preporučen vremenski period, ali što pre to učinite, to ćete pre iz mokraćne cevi isprati bakterije koje su možda "zalutale" u nju tokom seksualnog odnosa. Ako ne možete mokriti, popijte čašu do dve vode.